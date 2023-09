Dentro de los planes para hacer este fin de semana en la ciudad se encuentran propuestas que van desde lo gastronómico hasta lo literario.



La gastronomía y la cocina serán protagonistas durante este fin de semana en el centro de eventos Verde Arena (Pance), a través de Cali Cocina.

Hasta este domingo, las personas que les apasionan las preparaciones culinarias y variedades de platos que van entre lo típico y lo moderno, pueden darse ‘un banquete’ en este evento que congrega a destacados invitados especiales para hablar de temas relacionados con preparaciones, innovación y creaciones gastronómicas.



“Este espacio es ideal para disfrutar al aire libre y con toda la comodidad de parqueo, espacio de comedores, zona picnic, zonas de conferencias y más. El evento también está diseñado para los chicos, con una zona de entretenimiento, actividades extremas y aprendizaje, clases de culinaria y manualidades para aquellos pequeños chefs que les guste la cocina y las emociones fuertes”, destaca la organización del evento.



La boletería se encuentra disponible a través de Colboletos (www.colboletos.com) y tiene un valor de $9.000.

Verde Arena está ubicado en la carrera 125 #23A-58.

Literatura y cine

Las personas interesadas en temas de cine y letras pueden asistir al Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, que se realizará hasta el domingo 17 de septiembre en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y espacios descentralizados.



La agenda del sábado 16 de septiembre empezará en la Biblioteca Departamental, desde las 9 a. m. con Los superpoderes de Salvador, una historia de resiliencia. Conversarán Carolina Cruz y Cathy Beckerman.



A la misma hora, pero en el auditorio Jorge Isaacs, se hablará de Nereo, el fotógrafo del hombre. Habrá conversatorio y proyección del documental sobre Nereo López, a cago de su director Andrés Morales.

​Una hora más tarde, en la Sala Valle del Cauca, estará el club de lectura Palabras Mayores, a cargo de Manuel Vilas y Alberto Rodríguez. Mientras tanto, en el auditorio Gerardo Ramos, se presentarán obras literarias de la Fundación de Escritores del Pacífico Fuespacol.



De 10 a. m. a 1 p. m. y de 2 a 3 p. m. se harán talleres académicos.



El domingo 17 de septiembre, la agenda empezará a las 10 a. m. en la sala Valle del Cauca, con la presentación del libro Porque se me da la gana, de Ana Janeth Ibarra, secretaria de Educación del Valle del Cauca.



A la misma hora, en el auditorio Diego Garcés, se proyectará el documental La ruta de la marimba, de Marino Aguado con María Ximena Alvarado.



A las 11 a. m. la agenda se trasladará al Domo Museo, en el que se hará ¡Cali, me encanta!, un recorrido por los atractivos de la capital del Valle del Cauca.



La programación finalizará a las 6 p. m. Las personas que no puedan asistir de manera presencial, en el canal regional Telepacífico transmitirán el evento desde las 7 p. m.



También habrá programación en municipios adelaños.



Para conocer la agenda completa, ingrese en este enlace.



CALI