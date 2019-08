Conozca las novedades del Festival Petronio Álvarerez en su edición 23

Cali, y todo el Pacífico colombiano, ya está listo para los seis días donde la marimba, los violines caucanos, los cununos, el guasá y esas voces a veces alegres, a veces como un lamento, retumbarán en la Ciudadela del Petronio.



Este año se esperan cerca de 70.000 asistentes al Petronio Álvarez, por ello, para la Ciudadela se han dispuesto de 37.000 metros cuadrados, donde se podrá apreciar la gastronomía y el arte de 1.300 expositores; y se presentarán 1.480 artistas durante los seis días del Festival.

Este miércoles, desde las 6:30 de la tarde, será el ‘Encuentro de ganadores’, podrán escuchar a los cuatro triunfadores del año pasado y a cuatro más de versiones anteriores. Ahí estará La Jagua, triunfador en el 2015; Palmeras, conjunto de violín caucano; Socavón, conjunto de marimba y cantos tradicionales; Mi Raza, conjunto de chirimía.



También escucharán a Aires de Dominguillo, otro conjunto de violín caucano; a Choibá, conjunto de chirimía; Bombo Negro, conjunto de marimba y cantos tradicionales y Timbiáfrica, una agrupación libre.



“Este ‘Encuentro de ganadores’ lo inauguramos el año pasado para abrir el primer día del Festival, para que todas estas agrupaciones estén vigentes; para que sientan que el reinado no les dura un año”, dijo la secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt.

Una de las novedades que traerá esta versión del Petronio será la balsada, una tradición de los pueblos del Pacífico para rendir homenaje a la Virgen.



La comunidad de Playa Renaciente, territorio ancestral con 853 habitantes, ubicado sobre la margen izquierda del río Cauca, en el corregimiento de El Hormiguero, preparará una balsada para este jueves. Las balsas las adornarán con flores e iluminarán las aguas del río mientras adoran a la Virgen.



“Muchos turistas, aparte de estar en la Ciudadela, se irán para allá, nosotros aportamos las balsas y las flores; es un ritual hermoso”, dijo la secretaria de Cultura municipal.



“Este será el cuarto Festival que realizamos en esta Administración, estoy completamente seguro que en estos tres años se ha ido mejorando, hay más organización, más cultura, mejor presentación, cada vez los caleños le cogen más amor al Petronio, es un espectáculo que cada día gana más nombre. Por eso nos ganamos la distinción de ser la 'Ciudad cultural en América, por el Petronio, por la Feria, por los espectáculos”, dijo el alcalde Maurice Armitage.



El sábado se le rendirá un homenaje a la cantora Aura María González Lucumí, quien habita en la cuenca del alto Cauca, nació en La Toma, corregimiento de Suárez.

La alegría, protagonista en el Petronio Álvarez. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

“Esto no me lo esperaba, me sentí muy, muy feliz y emocionada no sabía que querían hacer esto conmigo y le doy gracias a Dios. Ahora tengo expectativa de saber que pasará ese día que reciba la condecoración, deseando que pueda estar junto a mi familia y los muchachos de la agrupación que me acompañan desde hace ya unos años”, dijo la cantora de 75 años.



Otra de las novedades que trae esta versión del Petronio, la número 23, es que de los 44 grupos que llegarán al Festival, ya se preseleccionaron los tres mejores en chirimía de flauta, categoría que no estaba incluida.



“Tratamos de que el Festival tenga esos dos objetivos: Que sea incluyente pero, al mismo tiempo, conservando, manteniéndolo patrimonial que es nuestro deber como secretaría de Cultura”, dijo la titular de esa cartera.



También, por primera vez, se ofrecerá un concierto sinfónico con Herencia de Timbiquí, bajo la dirección de Paul Dury, de la Orquesta Sinfónica de Cali.

Estará la Pacífican Power, con todo ese poder del Pacífico fusionado con otros ritmos. La integran músicos africanos y cubanos. Además, por primera vez, El Petronito, el semillero del Festival, se realizará en la Ciudadela que se levanta en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, al sur de Cali.



CALI