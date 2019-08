La guía completa para gozarse de principio a fin el Petronio Álavarez

Una ventana a la magia del Litoral Pacífico Al tercer día del menguante, cuando la luna ha tocado el vegetal, se corta el balso, con la que se fabrican los cununos y tamboras. Es un ritual para asegurar los repiques cuando los artistas llegados de distintos rincones suban a la tarima del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Como reflejo de sus expediciones, Addo Oved Possu Dinas, cuyo nombre significa ‘pájaro de alto vuelo’, por su arraigo a Simbawe (África), dice que su sitio de trabajo es la selva. Leer Más

La herencia de la cantadora homenajeada en el festival

“Carajo, ¿a qué has venido?, ¿a bailar o estar parada?”, le decía la abuela Maximiliana Lucumí a la maestra Aura María González Lucumí en las fiestas de canto de los diciembres. Esos cantos sí que me gustaban, lo que pasa es que me daba pena. Pero cuando me acostaba y las mujeres seguían cantando, me iban quedando sus voces y sus letras en la memoria”, relata la maestra, que será homenajeada este año en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.