En un video que circula desde el domingo 4 de diciembre, Salomé Burbano Delgadillo, investigadora universitaria. declara que fue abusada sexualmente y se refiere a un profesor de la universidad del Valle.



Mediante un comunicado, el profesor Luis Alberto Pérez Bonfante responde que "los hechos de los que me acusa en el video ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, jamás ocurrieron. Esto quedará demostrado en las instancias legales pertinentes y la señora Salome Burbano tendrá que hacerse responsable de las consecuencias penales y civiles del caso".



La puerta de la oficina de Pérez fue objeto de daños en la universidad.



La investigadora Salome Burbano Delgadillo relata que se conoció con el docente en un acto social alrededor del lanzamiento de un libro el pasado 14 de octubre.



"Hago mi denuncia pública porque no quiero una víctima más de agresión sexual”, asegura, en un video por redes, la profesional en Ciencia Política y Gobierno, con experiencia en la resolución de conflictividades sociales y en la generación de estrategias sociales en pro de la gobernabilidad.



Cuenta que tras el acto se pasó a una reunión para cenar con otros coautores en un establecimiento público. Burbano sostiene que después de unos tragos, se sintió mareada y perdió la memoria.



Soy Salomé Burbano Delgadillo: fui abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle - @UnivalleCol.



Luego entro mi agresor y ahí tuve más miedo porque supe donde estaba, estaba en la casa de un tipo que hasta el día anterior, no conocía personalmente FACEBOOK

Daños en oficina de profesor Luis Alberto Pérez en Univalle.

La académica dice que se levantó en un lugar que no conocía y estaba sin la mayoría de su ropa, con malestar general y sin su celular. Entonces, buscó su vestido.



“Luego entro mi agresor y ahí tuve más miedo porque supe donde estaba, estaba en la casa de un tipo que hasta el día anterior no conocía personalmente. Él me dijo que como estaba tan mal la noche anterior, no sé quiénes, habían decidido que lo mejor era que me quedará en su casa”, anotó la docente.

El profesor Pérez responde, en un comunicado, que "en razón a amenazas que he recibido, la hago responsable por los eventuales atentados contra mi vida derivados de su declaración infame. Dado que me acusa de la comisión de gravísimos delitos, tengo la absoluta convicción de que el escenario para dirimir este asunto son los estrados judiciales y no las redes sociales ni los medios de comunicación. Ante las autoridades pertinentes presentaré las pruebas que prueban mi inocencia y la comisión de varios delitos, entre ellos injuria y calumnia, cometidos por la señora".



Condeno enérgicamente todos aquellos pronunciamientos, con especial ahínco los provenientes de autoridades institucionales, a través de los cuales se ha prejuzgado y se ha violentado el debido proceso FACEBOOK

El docente dice que : "Condeno enérgicamente todos aquellos pronunciamientos, con especial ahínco los provenientes de autoridades institucionales, a través de los cuales se ha prejuzgado y se ha violentado el debido proceso, la presunción de mi inocencia y el derecho a mi buen nombre. Esto, además, constituye una presión indebida sobre los operadores de justicia".



Luego anota: "exhorto a la sociedad colombiana en general, y a la comunidad de la universidad del Valle en particular, a actuar con prudencia, considerando que hasta este momento solo han contado con el relato de la señora Irene Salomé Burbano Delgadillo para evaluar "los hechos", hechos que, insisto, jamás ocurrieron. Igual llamado hago a los medios de comunicación".



Y remata "agradezco las demostraciones de apoyo de todas y todos los que me conocen hondamente y que saben que soy incapaz de incurrir en los delitos de los que se me acusa. Igualmente, agradezco a aquellos y aquellas que sin conocerme han decidido actuar con respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre",

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se pronunció: "Apreciada Salomé, como Gobernadora, como presidenta del Consejo Directivo de la Universidad del Valle y sobre todo como mujer, te manifiesto toda nuestra solidaridad y apoyo. Solicito a la rectoría y a la Fiscalía que se abran investigaciones de oficio (...)".



El rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, anunció que se activó el proceso confirme al Código Disciplinario: "Además de recibir la información (...) me comuniqué con el decano de la facultad (de Ciencias de la Administración) para que se abra la correspondiente investigación disciplinaria".



Varela precisó: "Obviamente, estamos en un estado de derecho y el profesor, como cualquier otro imputado, tendrá una investigación basada en el debido proceso, de acuerdo con las normas que rigen a nuestra Universidad y al código disciplinario único de los empleados públicos".



La representante del Consejo Estudiantil de Univalle, Isabel Vera, manifestó: "Salomé, como representante estudiantil y como integrante del Comité Estudiantil de Género de las sedes de Cali, de las cuales tengo entendido hace parte el profesor, te acompaño y ofrezco toda mi solidaridad. Cuenta con que estaremos atentas”.

