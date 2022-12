Las directivas de la universidad del Valle asumieron el protocolo ante la denuncia pública que hizo la investigadora, a través de un video en redes sociales.

En un video empezó a circular desde la tarde del domingo. Aparece la académica Salomé Burbano Delgadillo, quien narra que fue abusada sexualmente y se refiere a un docente de la facultad de Ciencias de la Administración, de la universidad del Valle.



Ella, que es investigadora de la universidad Nacional, cuenta que se conoció con el docente en ul acto social alrededor del lanzamiento de un libro en el pasado 14 de octubre.



Luego se dio una reunión para cenar con otros coautores en un establecimiento público. Burbano sostiene en la grabación que después de unos tragos, se sintió mareada y perdió la memoria.



Soy Salomé Burbano Delgadillo: fui abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle - @UnivalleCol.



Hago mi denuncia pública porque no quiero una víctima más de agresion sexual. 1/2#Denuncia #AbusoSexual pic.twitter.com/7pebN79Gjy — Salomé Burbano Delgadillo (@BurbanoSalome) December 4, 2022

"Hago mi denuncia pública porque no quiero una víctima más de agresión sexual”, asegura la profesora Burbano.



La académica, profesional bilingüe en Ciencia Política y Gobierno, tiene experiencia en el fomento del relacionamiento interinstitucional, en la resolución de conflictividades sociales y en la generación de estrategias sociales en pro de la gobernabilidad.



En su hoja de vida registra experiencia en coordinación, monitoreo y evaluación de proyectos y estrategias sociales, y de cooperación internacional.



El profesor, en un mensaje al Noticiero 90 Minutos, dice que "la denuncia que hace la señora Salomé Burbano es falsa, absolutamente falsa; mañana (este martes 6 de diciembre) estaré presentándome ante la Fiscalía para denunciarla y solicitar la mayor rigurosidad en la investigación".



Luego apuntó: "Mi abogado/a atendería las solicitudes con toda mi atención y con visión de inocencia; no he cometido delito alguno y, por el contrario, estoy siendo víctima de varios, además, se pone en riesgo mi vida, de familiares y colegas".



El rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, anunció que se activó el proceso confirme al Código Disciplinario: "Además de recibir la información (...) me comuniqué con el decano de la facultad (de Ciencias de la Administración) para que se abra la correspondiente investigación disciplinaria".

Dijo que se espera que el profesor haga llegar las pruebas pertinentes a la rectoría, bajo la presunción de inocencia; "tendrá que hacer todos los descargos".



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se pronunció así: "Apreciada Salomé, como Gobernadora, como presidenta del Consejo Directivo de la Universidad del Valle y sobre todo como mujer, te manifiesto toda nuestra solidaridad y apoyo. Solicito a la rectoría y a la Fiscalía que se abran investigaciones de oficio (...)".



En un comunicado, el rector dice: "La rectoría de la Universidad del Valle se permite informar que anoche (domingo 4 de noviembre) fuimos notificados, a través de los medios de comunicación y redes sociales, de la denuncia que una investigadora de la Universidad Nacional de Colombia hizo en relación con un caso de abuso sexual, en donde resulta implicado el profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración y jefe del Departamento de Administración y Organizaciones (...)".



Dijo, también, en el comunicado: "Obviamente, estamos en un estado de derecho y el profesor, como cualquier otro imputado, tendrá una investigación basada en el debido proceso, de acuerdo con las normas que rigen a nuestra Universidad y al código disciplinario único de los empleados públicos".



La representante del Consejo Estudiantil de Univalle, Isabel Vera, manifestó: "Salomé, como representante estudiantil y como integrante del Comité Estudiantil de Género de las sedes de Cali, de las cuales tengo entendido hace parte el profesor, te acompaño y ofrezco toda mi solidaridad. Cuenta con que estaremos atentas al desarrollo”.

