El presidente del Concejo del Distrito de Cali, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, informó que la Procuraduría General de la Nación le hará acompañamiento al plan de inversiones que se propone desde la Alcaldía y Metrocali.



El pasado 21 de febrero, con varias modificaciones, el Concejo aprobó el proyecto de acuerdo 180 destinado a garantizar la operación del sistema MIO y MIOCable.

Mediante una comunicación, la Procuraduría le informó al Concejo que hará seguimiento a Acuerdo que busca salvamento a operación del Masivo Integrado de Occidente (MIO).



“En ese orden, la Procuraduría General, actuando de oficio, convocó a la Mesa Directiva a una Mesa Técnica Preventiva, que se cumplió el jueves anterior y en la que solicitó se presentará todo el trámite que tuvo el proyecto de Acuerdo 180 al interior del Concejo en primer y segundo debate”, dijo Rodríguez Naranjo.



(Le puede interesar: Literatura caleña será protagonista en Feria Internacional del Libro de Bogotá)

No se trata de queja ciudadana en contra del Concejo o la Alcaldía, respecto del Acuerdo aprobado. Cada dos meses la Alcaldía le debe presentar a la Procuraduría los avances FACEBOOK

TWITTER

El presidente del Concejo sostiene que no se trata de ninguna queja ciudadana en contra del Concejo o de la Alcaldía, respecto de Acuerdo Distrital aprobado.



Cada dos meses la Alcaldía le debe presentar a la Procuraduría los avances en relación a los planes de inversión, recaudos, traslados, impactos etc, que se produzcan con los recursos de sobretasa a la gasolina y otras rentas con las que se financia parte de la operación, precisó.



(Puede leer: Golpean temible banda, con 5 enlaces en cárcel, por muertes y drogas en Palmira)



Rodríguez amplió su declaración: “El Concejo explicó porque era necesaria la aprobación de ese proyecto, entre otras cosas, se detalló que no se trata de entregar al Distrito sin justificación 1.3 billones de pesos, cifra que no corresponde a la realidad, puesto que todo dependerá del recaudo a la sobretasa a la gasolina".



También los recursos que se destinarán año a año al mantenimiento de la malla vial y los recursos destinados al plan de cultura ciudadana y de movilidad que compromete a varias secretarías de la Administración Local, dijo el concejal.

Lea más noticias de Colombia

Familia caleña pide ayuda para su hija con cáncer en Estados Unidos