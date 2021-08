Choque de versiones por proceso de Procuraduría al alcalde de Cali

En junio pasado, la Procuraduría llamó a que los alcaldes cumplieran sus funciones en medio de los desórdenes por el paro nacional y se anunció, entonces, una indagación en esa gestión por parte del mandatario de la capital del Valle del Cauca.



En redes ahora también se menciona la expedición del decreto que permitió los diálogos y cesó el bloqueo de la Unión de Resistencias Cali (URC).



( Lea en contexto: Consejo de Estado dirime en pleito por decreto de diálogos en Cali )

El cruce de opiniones en redes empezó cuando la periodista Darcy Quinn, en la FM, tuiteó: "Alcalde de Cali @JorgeIvanOspina será suspendido por la @PGN_COL".



Anotó que “inicialmente debería ser una suspensión durante tres meses mientras se continúa la investigación, pero no se ha dado por las razones que ya le expuse, porque están haciendo esos ajustes al interior de la Procuraduría. El hecho, póngale la firma, se va a dar”



Un panelista de ese medio hizo mención de un fallo sobre Gustavo Petro, en el que se determinó que la Procuraduría no puede destituir a los mandatarios elegidos por elección popular.



“Si la Procuraduría suspende al alcalde de Cali, o a cualquier servidor de elección popular, simplemente se pasaron por la faja de carta democrática y el sistema interamericano de derechos humanos. El gobierno pasa a ser un régimen dictatorial”, trinó el senador Gustavo Petro.



Sectores políticos cercanos al gobierno local temen la influencia del uribismo en los procesos.



En el caso de la Procuraduría se le pidieron informes a la Alcaldía sobre los procedimientos adelantados desde el 28 de abril, cuando se inició el paro nacional que se mantiene en el país.



En Cali se registraron situaciones críticas con pérdidas estimadas en 80.000 mil millones de pesos, debido a la destrucción, saqueos e incendios. Ospina dijo que "no me cabe duda qué hay mano criminal y no tengo duda qué querían deslegitimar la protesta".



Hubo daños en bancos, almacenes de cadena, saqueos y atracos a negocios o transeúntes. Metrocali reportó afectaciones en el 90 por ciento de 55 estaciones y seis terminales del sistema de transporte masivo MIO.

