La Procuraduría General de la Nación señaló que formuló pliego de cargos al exalcaldede Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres. La investigación se debe a irregularidades en un contrato de más de 4.700 millones de pesos para el festival folclórico del Litoral Pacífico y el reinado señorita litoral en el andén del pacífico.



El ente de control evidenció que Arboleda celebró un contrato con la Fundación Fundaser del Pacífico. Sin embargo, esta empresa no cumplía el requisito de contar con más de un año de experiencia.

Además, el alcalde no habría hecho la gestión indicada para que la Fundación reintegrara más de mil millones ($ 1.074.591.772) que habían quedado en el saldo sin ejecutar.



“En ese sentido, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que en varias oportunidades el despacho reiteró a la administración distrital para que acreditara el reintegro de estos recursos. No obstante, el ente territorial “guardó silencio, conforme a lo cual se infiere que al parecer el saldo no fue reintegrado, y más aún, no se inició el respectivo proceso coactivo que operaba en este asunto”, expresó la Procuraduría.



Para el ente de control, la conducta del exmandatario es calificada como “gravísima a título de culpa gravísima y grave culpa grave”.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de NACIÓN

EL TIEMPO