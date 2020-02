Procuraduría apeló sentencia por crimen de fiscal Alcibiades Libreros

La Procuraduría planteó una nulidad parcial del allanamiento a cargos que aceptaron los detenidos. Hizo esa petición al considerar que se debieron evaluar si el homicidio fue producto de un hurto, sino de una alianza bandas criminales.



Anotó que se debían considerar hipótesis más allá de una acción para robar una cadena a un funcionario como el Fiscal Especializado.



En la audiencia, el representante de la Fiscalía no compartió la posición de la Procuraduría al señalar que no se tienen hasta el momento evidencias de un posible acción de una banda criminal, aunque no se descartan hipótesis, como se planteó en las audiencia previas..



El Juez dijo que si se anulaban los allanamientos a cargo de los procesados le tocaría dejarlos a libertad ya sea por habeas corpus o por cualquier argumento jurídico. Pero dio apertura a una investigación sobre un posible concierto para delinquir.



En las audiencias previas no se descartaron incluso que los móviles pudieran tener que ver con decisiones judiciales u otros actos.



El Juzgado dictó sentencia para Álvaro Rubén Preciado Quiñónez y Édison Fajardo Angulo por 325 meses y 15 días de cárcel (27 años, 1 mes y 15 días) por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte ilegal de armas con circunstancia de agravación y hurto calificado y agravado.



La Fiscalía reseñó que Fajardo sería el cabecilla de una banda de asaltantes de joyas, mientras que Preciado Quiñónez fue el hombre que transporto al sicario en una motocicleta.



Los otros dos procesados (Samuel Hernando Alvear y Yojan Mauricio Salazar) recibieron penas de 323 meses de cárcel (26 años y 11 meses) por los mismos delitos. Alvear fue quien disparó contra el fiscal, mientras Salazar Martínez habría 'marcado' a la víctima cuando lo vio en una panadería del sur de la ciudad.



La audiencia se extendió más de cuatro horas y media. Estuvieron presentes familiares del fiscal Libreros y los procesados, medios de comunicación y delegados de las Naciones Unidas, organización que acompaña el proceso.



La Fiscalía argumentó que los cuatro sentenciados eran de una red que hurtaba joyas y elementos de valor. En la investigación se revisaron 35 videos de cámaras de seguridad, reconocimientos morfológicos, entrevistas e interceptaciones telefónicas.



La familia del Fiscal ha sostenido que no comparte la tesis de un hurto de un crucifijo que no era de gran valor económico y se inclina por considerar que el fiscal recibía amenazas de bandas criminales.