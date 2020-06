Caso de policía que se negó a realizar desalojo iría a la Procuraduría

El abogado Augusto Ocampo Camacho, abogado defensor del patrullero Ángel Zúñiga, que se negó a realizar un desalojo en el sur de Cali el pasado 9 de junio, le confirmó a EL TIEMPO que durante el proceso de indagación preliminar que se adelanta por este hecho, se solicitó que sea la Procuraduría quien adelante la investigación.

“De entrada, abrir la indagación genera una alerta –explica Ocampo–. Por eso hemos solicitado que la Procuraduría misma, en Bogotá, sea la que a futuro, si se abre el proceso, adelante la investigación disciplinaria, porque se debe desmentir que ya se abrió dicha investigación, por ahora estamos en la indagación preliminar”.



La indagación preliminar que se le realiza al patrullero se da luego de que durante un desalojo que realizaba la Policía de Cali en el sector de Pance, Ángel Zúñiga, en medio de lágrimas, se negara a continuar con el operativo, señalando que no era justo en medio de la cuarentena.



El patrullero manifestó en aquel día que era una situación injusta por las condiciones que se viven en el país a causa de la pandemia y añadió que no se estaban respetando los derechos humanos a las personas que estaban siendo desalojadas.



“Me están dando la orden de sacar a una señora, no lo hice –manifestó el patrullero–. Es algo injusto lo que está pasando en estos momentos”.

Augusto Ocampo explicó que se ha especulado de manera errónea sobre el caso, pues el patrullero no ha sido retenido ni incomunicado después del hecho.



“De ninguna manera ha estado retenido ni nada, no lo han amenazado ni se ha puesto en riesgo su cargo –asegura el abogado–. Sí ha habido un acompañamiento de carácter sicológico por las posibles consecuencias, se ha visto afectado y la policía lo ha acompañado por el impacto. Lo único ‘especial’ es que ese fin de semana, que era puente festivo, se le dio descanso desde el viernes y regresó el martes”.



La indagación preliminar tiene un proceso límite de seis meses que se puede cerrar antes si no se encuentra el material probatorio suficiente que amerite abrir un proceso en contra del patrullero. Por ahora, según se conoció, se adelanta la recopilación de las pruebas.

¿Se podría abrir el proceso disciplinario?

Durante la semana en la que se dieron los hechos, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez, indicó que los policías tienen valores humanos, pero tienen que atender las órdenes de las autoridades competentes.



Ocampo Camacho asegura que estos son juicios de valor que no tienen en cuenta el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia, donde se garantiza la libertad de conciencia.



“Entendemos eso como un prejuzgamiento, cuando el patrullero jura y asume portar el uniforme para vincularse a las filas, pues jura eso, cumplir la Constitución y la ley –aclara Ocampo–. Además, durante la cuarentena el mismo Gobierno ha expedido decretos donde se prohíben los desalojos durante este tiempo y quién es el primer policía de la Nación, pues el Presidente, entonces no está desobedeciendo ninguna orden”.

Por ahora, el patrullero Ángel Zúñiga se encuentra cumpliendo con sus labores en Jamundí, Valle del Cauca, donde fue transferido de la conducción del CAI móvil a trabajo de oficina.



Cabe resaltar que el patrullero de 30 años aparece censado como miembro del resguardo indígena de Totoró, en Cauca, y, según su abogado, el Concejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ha manifestado, en caso de ser necesario, un acompañamiento de la Guardia Indígena para garantizar y exigir su debido proceso movilizándose hasta Cali.



“Como miembro censado del resguardo hay que entender su cosmovisión –aclara el abogado–. Él tiene unos principios y eso debe ser respetado, lo que ven como un acto de rebeldía para nosotros es un ejemplo de hombre de honor que merece todo el reconocimiento”.

Ante la solicitud de que sea la Procuraduría la que asuma el proceso, el abogado señaló que ya se le confirmó que el viceprocurador General de la Nación se encuentra revisando la solicitud y pronto tendrán una respuesta.



Por ahora, Ángel Zúñiga agradece el respaldo y asegura no tener ningún arrepentimiento.

