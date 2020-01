'Proceso de elección de Personero fue legal': expresidente de Concejo

El expresidente del Concejo de Cali en el período 2019, Fernando Alberto Tamayo Ovalle, se pronunció con respecto a la suspensión del proceso de elección del Personero de la ciudad debido a los cuestionamientos realizados por la Procuraduría General de la Nación.

Tamayo, en primer lugar, señaló que es "respetuoso de la decisión tomada por la mayoría del Concejo de Cali, que decidieron suspender lo actuado en el proceso de selección del Personero Municipal y reiniciar la convocatoria para este cargo. Sin embargo, como expresidente del Concejo debo abstenerme de acompañar la decisión tomada por la mayoría dado que estoy totalmente convencido que he actuado con transparencia en lo realizado durante el concurso para Personería".



Seguidamente, explicó que "también soy respetuoso de los controles de advertencia de la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, pero defiendo la idoneidad de la Fundación Universidad del Valle, entidad que ha realizado más de 550 procesos de selección de personeros en el país, además del concurso de curadores urbanos en Palmira".



También señaló que "la Procuraduría Regional nos envió comunicación el 5 de diciembre de 2019, la cual fue respondida por mi Presidencia el 10 de diciembre de 2019, donde se nos solicitaba una mesa de trabajo. Nosotros contestamos aceptando a la mayor brevedad posible la instalación de la mesa de trabajo y entregando toda la información sobre cómo se realizó el proceso de selección de la Fundación Universidad del Valle, el cual no se hizo por adjudicación directa sino a través de concurso de méritos. Ante el silencio de la Procuraduría, se asumió que las respuestas entregadas habían sido satisfactorias. Sin embargo, solo hasta el 7 de enero de 2020 se conoció de una nueva comunicación de la Procuraduría que finalmente genera la suspensión del concurso por la actual mesa directiva y la mayoría del Concejo, que como dije anteriormente, soy respetuoso de su decisión".



Tamayo también afirmó que "en ninguna de las comunicaciones de la Procuraduría Regional se ha dicho que la Fundación Universidad del Valle no sea idónea. Nos están pidiendo explicaciones y hemos enviado todos los documentos soportes solicitados al ente de control. Tengo el absoluto convencimiento de que lo que se hizo en mi Presidencia se ajusta a la ley.



Además, consignó que "en el último control de advertencia de la Procuraduría, se llamó la atención sobre no elegir candidatos que tuvieran algún conflicto de interés por haber hecho parte de campañas políticas y de comités de empalme. Ese es un aspecto que no atañe a las decisiones tomadas en mi Presidencia".



Y finalmente Tamayo cierra su pronunciamiento con esta frase: "se respeta totalmente los requerimientos hechos por la Procuraduría y pese a haberme abstenido a acompañar de la decisión de la Presidencia actual y de la mayoría del Concejo, reconozco que se tomó una decisión valerosa y que este Concejo envía un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía".