El calvario de colombianos por problemas dentales durante la pandemia

Durante los últimos dos meses, a David Gutiérrez, de 35 años, le ha tocado tomar pastillas para resistir el dolor por un diente.

Una parte se le cayó y por ello, desde que se levantó la cuarentena en todo el país, ha venido buscando una cita en su EPS para que le pongan una calza.



Esta es una reparación dental tras un traumatismo.



La preocupación de este caleño es tal, pues si no le ponen la calza, el daño en el diente puede ser mayor, implicando afectación de un nervio y que sea necesario otro tipo de tratamientos, como conductos, corona o para reemplazar el diente, porque está en riesgo de que lo pueda perder.



Más allá de ser sometido a una intervención que podría ser estética con resinas para cavidades pequeñas o materiales cerámicos cuando la cavidad es mucho más grande, este profesional de la enfermería no ha podido lograr una cita por la plataforma web de la EPS. "Todos los días me he metido a la página y sale un aviso de que no hay citas y puedo perder el diente", aseveró.



Entre tanto, Ximena Muñoz, de 37 años, pensó que con el levantamiento de la cuarentena había resuelto su angustia porque en la parte frontal se le cayó la mitad de un diente, producto de un accidente hace 10 años.



Esa prótesis la había cambiado hace dos años, porque se sometió a un blanqueamiento total, debido a que la resina se estaba tornando de un color distinto al resto de la dentadura.



Sin embargo, estando en plena cuarentena, el diente se le partió. No fue diagnosticada como una urgencia, así que tuvo que esperar confinada en su casa, primero esperando contar con una cita y segundo, por temor al rechazo social, aunque lo positivo es que cuando ha salido a la calle, ha venido utilizando el tapabocas y su lesión no es percibida.



Pero ahora que a diario consulta en líneas telefónicas de su EPS para que le programen una cita, hay congestión. Un contestador automático así lo señala.



A esta preocupación se sumó el llamado de la presidenta de la Federación Odontológica Colombiana, María Fernanda Atuesta, sobre la salud oral de todos los colombianos, pues considera que con la pandemia y la cuarentena, este aspecto fundamental en la salud se ha descuidado, pese a que el Gobierno Nacional dictaminó unos lineamientos a alrededor de 58.000 odontólogos en todo el territorio nacional, la mayoría, en Bogotá.

Lo preocupante, dijo la profesional, es que la salud oral no está ajena a relacionarse con otros males, sino existe una adecuada higiene bucal y atención odontológica.



De acuerdo con la directiva, el nivel de consulta odontológica en todo el país cayó en, aproximadamente, en un 70 por ciento.



Dijo que este descuido de la salud oral entran en juego, factores como la respiración, aerosoles y una mayor contaminación en la boca.



Anotó que en este punto, las EPS entran a desempeñar un rol clave para que faciliten una atención oportuna a la población, pero no como estaría ocurriendo en Cali y otras ciudades del país, donde se estaría restando dichas consultas.



La presidenta de la Federación Odontológica Colombiana se preguntó: ¿Qué pasa con el presupuesto destinado a las EPS, precisamente, para brindar esta atención?



Para la codirectora de la Alianza por un Futuro Libre de Caries, capítulo Colombia, María del Pilar Cerezo, la higiene bucal debe empezar en casa con hábitos saludables que se deben fomentar en los niños.



“Es importante recordar que los hábitos saludables de higiene bucal harán que los pequeños puedan tener una sonrisa libre de caries y completa a lo largo de sus vidas.



Aunque no hemos estado saliendo a las instituciones educativas, debemos mantener la rutina matutina de cuidado bucal que ya habíamos establecido con nuestros hijos y si no se tenía, es momento para implementarla y reforzarla”, dijo la profesional Cerezo. “El odontólogo puede reparar los dientes con caries, pero son los cuidados en casa los que pueden evitar que la enfermedad aparezca o progrese”, anotó.



El enfermero Gutiérrez sigue con el problema de la calza y dijo que debido a los inconvenientes para tener una cita odontológica, ha estado buscando entre amigos, si algún odontólogo particular lo puede atender, pero tratando de que el costo no sea oneroso.



En el caso de la prótesis del diente quebrado con blanqueamiento, el procedimiento oscila entre 1’000.000 y 1’500.000 pesos en un consultorio privado por lo que la paciente tiene otro ‘dolor’: el del bolsillo. “¿Dónde contar con ese dinero o toca pedir prestado? Un amigo con tarjeta de crédito me haría ese favor”, comentó la señora Muñoz.

Consultorios privados, otro panorama

En cuanto a consultorios odontológicos privados, la experiencia es diferente. De hecho, así lo contó Gloria Nelcy Sepúlveda, quien desde 2019 viene realizándose una revisión dental con tratamiento que se suspendió por la pandemia y la cuarentena.



Dijo que cuando llegó agosto pasado, la llamaron. Ella no tuvo que buscar de nuevo o estar detrás de una cita.



“El consultorio donde yo fui tiene diferentes especialidades. Desde que uno ingresa al edificio, hay un guarda que abre la puerta. Toma la temperatura, hay alcohol y él mismo indica hacia dónde ir y dónde está el consultorio. Allí también hay protocolos con alcohol y jabón glicerinado, además de tapetes para limpiar las plantas de los zapatos", comentó la paciente.



"En la sala de espera pueden estar máximo cuatro personas, pero las veces que he ido, hay dos, no más y las sillas están separadas. El consultorio tiene mucha pulcritud y no me dio desconfianza. Es muy limpio, tiene mucha higiene y los especialistas están protegidos. Me atendió el periodoncista”. Doña Gloria dijo que en agosto fue cuatro veces sin ningún problema.



Otra paciente, de 20 años, contó que tuvo que esperar el levantamiento de la cuarentena para que le sacaran las cuatro cordales. No era una urgencia y por eso, pudo esperar, teniendo en cuenta que este procedimiento implica una intervención, así sea ambulatoria, con todos los protocolos de bioseguridad. “El odontólogo tenía tapabocas y mascarilla, con sus guantes y guardando distancia con otros pacientes”, dijo. "Yo preferí ir a un odontólogo particular", añadió.

La caries, lo que más aqueja en pandemia

La odontóloga Atuesta aseguró, además, que los riesgos de contagio de colegas suyos en este ambiente son mínimos.



De hecho, hay más riesgos en otros entornos. Señaló que se teme que el problema que estaría siendo más consultado es de la caries.



Esta se reconoce como un complejo proceso que afecta los tejidos dentales, resultado de la pérdida de minerales de la superficie dental, cuya primera manifestación visual se presenta como una opacidad o decoloración en la superficie del esmalte que de progresar sin recibir tratamiento llega a presentar una cavidad extensa con dentina visible.



Según el Ministerio de Salud, el comportamiento de la experiencia de caries por sexo indica que es mayor en los niños con respecto a las niñas, tanto en dentición temporal como la mixta (39.84 % y 63,80 % respectivamente), mientras que para la permanente es mayor en mujeres con una experiencia de 92,90 %.



En un sondeo del Diario ADN con fecha del 14 de septiembre, el 82,6 % respondió que luego del levantamiento de la cuarentena, su odontólogo no había atendido problemas dentales que se originaron en el confinamiento. Apenas un 17,4 % dijo que sí había ido a este especialista.



No son muy frecuentes estudios en todo el país sobre los problemas de salud oral.



Sin embargo, de acuerdo con uno de los pocos y últimos informes que el Ministerio de Salud realizó en 2012 se detalla que la experiencia de caries se ha incrementado en todos los grupos de edad aunque la prevalencia se ha reducido. Pero con la pandemia hay más aumento, teniendo en cuenta que muchos colombianos siguen laborando en sus casas. En ese entorno, comen a deshoras en todo el día.



Es de notar que este índice no incluye estadios tempranos de caries y por otra parte, que el incremento obedece a la elevación de dientes perdidos más que obturados, lo que denota limitaciones en la gestión para la atención”.



El documento del Ministerio también reseña que “es importante mencionar el reto que significa para el país el incremento de la enfermedad periodontal, la fluorosis leve y muy leve y el edentulismo así como el incremento de las lesiones por prótesis y la estomatitis”.



También anotó que en cuanto a la dentición, En los niños de las edades de 1, 3 y 5 años en los cuales prima la dentición temporal, el promedio de dientes presentes en boca al momento del examen es 16,.75, para la dentición mixta en los niños de 5 y 12 años, es de 23,18 y en la dentición permanente es 21,97 dientes presentes.



“El comportamiento del promedio de dientes presentes con relación al tipo de afiliación, da cuenta que en la dentición temporal quien presenta mayor presencia es el régimen contributivo (16,81); en la dentición mixta y en la permanente son los no asegurados quienes presentan mayor promedio, 23,35 y 24,48 respectivamente. Por región, las diferencias oscilan en la dentición temporal entre 16,40 en la región Oriental y 17,03 en la Atlántica como los valores extremos. En la dentición mixta el rango se encuentra entre 22,96 en Bogotá y Atlántica 23,26”.



Explicó, a su vez, que en relación con la dentición permanente, la región Atlántica presenta el mayor valor de dientes presentes con 22,77 y la región Pacífica presenta el menor valor promedio con 21,15. Los hombres presentan mayor promedio de dientes presentes en boca para las denticiones temporal y permanente (16,87 y 22,67 respectivamente) en tanto las mujeres presentan la mayor presencia en la dentición mixta (23,50).



