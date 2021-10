Primera Línea se pronuncia por indagación al Alcalde de Cali

La apertura de la indagación, dice el Ministerio Público, busca determinar "presuntas irregularidades en las que pudo incurrir al decidir vincular jóvenes de la llamada 'Primera Línea'".



La noticia generó el respaldo de sectores políticos, en particular, del uribismo, mientras que otros consideran que es parte de una estrategia para enredar el mandato de Ospina.



En un comunicado, Primera Línea señala que se quiere vulnerar el derecho a la empleabilidad de los jóvenes.



( Lea en contexto: Cali: Alcaldía dice que la ley la respalda tras indagación de Procuraduría )

La Procuraduría activó la indagación al conocer que el pasado 22 de septiembre la Secretaría de Movilidad anunció la contratación de 40 jóvenes para tareas de semaforización, reparación de semáforos y demarcación vial.



En ese proceso se ordenó la práctica de pruebas y se solicitó al Alcaldía, en un plazo máximo de 10 días, entregar "certificación en la que consten las razones de hecho y derecho que originaron la decisión de contratar o vincular a la Administración a miembros de la 'Primera Línea' a la Alcaldía".



En la indagación se piden los nombres de las personas empleadas y qué retribución económica van a recibir o ya están recibiendo.

El Alcalde dijo que todavía no conocía el escrito de la Procuraduría y anotó que "los temas sociales se resuelven con inversión social y los estallidos sociales se resuelven con el concurso de varias entidades para descifrar las molestias que provocan un estallido social".



Explicó que hay "un plan de inversión social para los jóvenes de Cali que incorpora educación, trabajo, recreación e intervención de la adicción a psicofármacos. Y, por supuesto, en ese marco, también hay jóvenes de Primera Línea. Incluso muchas de las dificultades que hemos tenido con los jóvenes a la hora de vincularlos se relacionan con no tener la libreta militar, no tener la cédula, no tener los registros que se tienen que tener para el Estado, es no comprender esa dimensión que significa el vínculo con el estado".



La Unión de Resistencias de Cali (UCR) apuntó: "Ante el anuncio de la Procuraduría de aperturar la indagatoria al Alcalde de Cali por la contratación de miembros de la Primera línea, manifestamos nuestro rechazo y hacemos un llamado de atención al proceder de la Procuraduría al vulnerar el derecho a los jóvenes en la empleabilidad".

El concejal Roberto Rodríguez Zamudio @RRZConcejalCali pidió igualdad de oportunidades para todos los jóvenes que necesitan un empleo en Cali y no prioridad a los de 'Primera Línea' como lo hizo el alcalde @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/sMoh9oKa3G — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) October 1, 2021

En el comunicado refencian que "según la Gran Encuesta Integrada de Hogares Dane, para marzo de 2021, el 27,2 por ciento de los jóvenes en Cali se encuentran en situación de desempleo y el 43,9 por ciento de la población de la ciudad se encuentra empleada en la informalidad".

Alcalde, lamentable que a estas alturas no nos diga qué acordó con las primeras líneas y que sea la @PGN_COL la que tenga que intervenir para que usted sea transparente. También inquieta que haya reducido el presupuesto social 30% y aún así ande diciendo que su bandera es social. https://t.co/fPt1pFX4FZ — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) September 30, 2021

Luego sigue el documento: "Esto quiere decir que uno de cada 3 jóvenes no cuenta con un empleo digno y es preocupante que las opciones para reducir estas alarmantes cifras sean perseguidas por el mismo Estado que debe garantizarlas".

Agrega la organización que "teniendo en cuenta qe el Plan de Desarrollo de Cali 2020-2023 en el Pacto por la Reactivación Económica orienta los esfuerzos a la preservación y el crecimiento del empleo, la generación de ingresos, y el cierre de brechas priorizando las poblaciones más vulnerables"



El escrito anota que "para el caso puntual los estratos 1, 2 y3 de acuerdo con la cifra anterior son los que presentan mayor índice de vulnerabilidad".

La URC sostiene que "la generación de empleo digno es deber de los mandatarios, con principios de igualdad y por lo tanto excluir una población por su participación en la protesta social es un claro acto de discriminación pior parte de la Procuraduría General de la Nación!".

