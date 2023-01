”Responder como si la juventud y la gente, en general, fueran un enemigo. Cuando un gobierno ve en el joven, en la joven popular, un enemigo, entonces desata, sobre ese joven, la furia del Estado mismo en su faceta armada, en este caso la Policía, fundamentalmente”.

Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro, en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali, donde conoció experiencias y logros de programas que impulsa 'Compromiso Valle' con gremios de la región, bajo la orientación de ProPacífico.

Con la juventud de la ladera y el oriente de #Cali viendo la iniciativa de #CompromisoValle con el señor presidente @petrogustavo y el vicepresidente jurídico de la SAE @SebasCaballer0 pic.twitter.com/Bt5vjfYzUL — Gabriela Posso Restrepo (@GabrielaPossoR) January 28, 2023

(Lea también: En menos de 5 segundos roban retrovisores en un trancón y a plena luz del día)



'Compromiso Valle' es una iniciativa que a partir del diálogo y la escucha activa reunió a ciudadanos, comunidad, empresas de todos los tamaños y fundaciones para aportar y sumar a la transformación social de la región del Valle del Cauca. Es una herramienta de impacto colectivo que aporta a la construcción de mejores oportunidades para la población más vulnerable.



Esta iniciativa ha buscado beneficiar a más de 30.000 personas, especialmente jóvenes, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, a través de seis prioridades o ejes: Seguridad Alimentaria, Transformación de Proyectos de Vida, Emprendimiento,

Empleabilidad, Liderazgo Sólido y Educación.



(Además: Exministro dice que a hijo le dispararon al no frenar su carro en sur de Cali)



“El ejemplo que han dado aquí los empresarios, que decidieron, por su cuenta, cerrar heridas y juntarse con quienes estaban en las barricadas, en esas circunstancias del estallido social y construir de manera común un camino es plausible, hay que aplaudirlo. Ojalá que así fuese en toda la sociedad colombiana”, dijo el jefe de Estado, quien señaló que la primera línea fue en defensa frente a las acciones controvertidas de la Fuerza Pública, durante el paro nacional de 2021.

“allí siguen unos 200 jóvenes y más, algunos se han Intentado suicidar, este gobierno quiso liberarlos a los 200, hizo que unas frases quedaran en una ley , la ley 418” “para criminalizar la protesta social tocó ponerlo, hay presos sociales en colombia por protestar — Marcela Tunjo (@MarcelaTunjo) January 28, 2023

”Responder como si la juventud y las gentes, en general, fueran un enemigo. Cuando un gobierno ve en el joven, en la joven popular, un enemigo, entonces desata, sobre ese joven, la furia del Estado mismo en su faceta armada, en este caso la Policía, fundamentalmente”, dijo Petro.



“Hoy aún tenemos problemas. Hoy aún en los medios de comunicación se le dice a la gente de la primera línea que son terroristas, aún esa mentalidad de considerar que un colombiano simplemente por su edad o por el barrio en que vive o porque protesta entonces es un enemigo. ¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista?”, afirmó el presidente de la República.



“La primera línea no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio o una comunidad, una juventud; para no dejarse matar. Que no debió a haber existido, pues claro que no debió haber existido porque jamás debió haberse dado la orden de atacar, como enemigos, a la gente que protestaba. Simplemente, habría que abrir el palacio y hablar y dialogar, eso era todo, pero no fue así. La respuesta fue criminal y obviamente hubo una reacción, una defensa de la ciudadanía. Es que a la ciudadanía no se le debe violentar, en mi opinión”.



“Yo les digo a esos sectores estatales que no sigan en ese camino, que permitan la reconciliación de una parte de la sociedad con el resto de la sociedad y con el Estado, y podamos abrir unos caminos a los que hemos llamado la paz total”, que se hace no solo con la gente armada que anda en las noches por las trochas, sino que se hace es con la sociedad, resaltó Petro.



Según María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, organización que lidera y articula 'Compromiso Valle', se ofrece alimentación en los 101 comedores ubicados en Cali, Palmira, Yumbo y Candelaria.



Además, en el Valle, sobre todo, los jóvenes han participado de procesos de resolución de conflictos y orientación vocacional para orientar sus proyectos de vida.



CALI