'Con la Primera Línea no hicimos compromisos presupuestales'

El director de Hacienda de la Alcaldía de Cali, Fulvio Soto Rubiano, se pronunció acerca de las facultades que el Concejo Distrital le dio al alcalde Jorge Iván Ospina para modificar el presupuesto y a las inquietudes de algunos concejales con respecto a este tema.

En diálogo con este medio, Soto aclaró que el presupuesto del Distrito Especial, el cual fue aprobado por cerca de 3,6 billones de pesos en diciembre del año pasado para la vigencia 2020-2021, “seguirá siendo el mismo”, “no es un recurso nuevo, no vamos a recibir un recurso adicional”.



El funcionario explicó que las facultades ‘pro tempore’, por seis meses, que el Concejo le aprobó al Alcalde son para hacer adiciones hasta del 15 por ciento del presupuesto y para realizar traslados internos.



“El presupuesto no va a cambiar. Ese 15 por ciento es, digamos, una herramienta que posibilita presupuestalmente hacer adiciones o traslados para que los organismos ejecuten lo que falta el resto de año”, precisó Soto.



El 15 por ciento son cerca de 538 mil millones de pesos. Hasta esa cantidad de recursos se puede adicionar o trasladar presupuestalmente.



"Qué se hace cada anualidad, y no es una cuestión nueva que nuestro gobierno se esté inventando como algunos cabildantes lo quieren dar a entender: pedimos facultades ‘pro tempore’, por seis meses, para que el Alcalde pueda hacer adiciones y traslados internos hasta del 15 por ciento del presupuesto”, recalcó el Director de Hacienda.



Esas facultades temporales se deben solicitar al Concejo Distrital antes de 30 de junio, día en que finalizan sus sesiones ordinarias.

'No hay compromisos'

El Alcalde Ospina le solicitó al Concejo las facultades para atemperar los ingresos de libre destinación del Distrito Especial a peticiones que surgen de las mesas de diálogos con distintos sectores, planteadas en el paro nacional del 28 de abril pasado.



Sin embargo, el Director de Hacienda sostuvo que el Distrito “no hizo acuerdos presupuestales con los jóvenes de la Primera Línea”.



El presidente del Concejo, Flówer Enrique Rojas, señaló que se debe responder a peticiones de los jóvenes de la llamada Primera Línea, pero también, de manera general, a la comunidad vulnerable, mujer, niñez, juventud y adultos mayores.



Por su parte, la concejal Alexandra Hernández pidió analizar los alcances de la agenda social con los jóvenes o acuerdos que tienen impacto en el Plan de Desarrollo.



Los concejales Richard Rivera y Fernando Tamayo criticaron la baja ejecución presupuestal en algunas dependencias. El Director de Hacienda explicó que se debe analizar organismo por organismo, “pero cuando vemos el consolidado de la administración central, con corte al 30 de junio, la ejecución está en cerca del 58 por ciento”.



Las facultades temporales que se le conceden al Alcalde se hacen extensivas a los agentes, rectores, directores de los establecimientos públicos y tendrán vigencia hasta el 10 de diciembre de este año.



En la práctica, las facultades permitirán también al Alcalde incorporar aquellos recursos provenientes de operaciones de crédito, entre ellas, el empréstito (Acuerdo 0481 de 2020), que ya tiene visto bueno en la banca privada y en Findeter. Sin embargo, esas facultades para este caso tienen fecha de vencimiento del 30 de noviembre de 2021.



