Festival de los arrullos del Pacífico: ritual, tradición y fervor

Una mirada al arrullo y su atmósfera ritual desde Julia Estrada, la homenajeada, que será la base del festival que empezará desde hoy.



A través de plataformas virtuales se puede acceder a este certamen que contará con invitados especiales.

Desde muy pequeña, en El Charco (Nariño), a orillas del río Tapaje, Julia Estrada corría junto a sus hermanos a ayudar con los preparativos para un arrullo. Su padre, músico, y su mamá, una prodigiosa cantora, se juntaba con algunas tías y amigas para darle vida este ritual tradicional del Pacífico colombiano.



Julia siguió con esta tradición, tanto, que ahora, a sus 82 años es una de las referentes del canto de arrullos en el país.



“En mi familia celebrábamos la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro y yo echaba mucha chispa y cantaba y de ahí fui aprendiendo, y que el espíritu santo me fue iluminando para poder seguir adelante muy bien”, cuenta la cantora.



El Niño Jesús es una de sus fuentes de inspiración y a quien le gusta cantarle más, por eso, cada vez que puede, no duda en crear algún arrullo en su honor.



“Yo arrullo mucho al Niño Jesús, porque es la adoración mía, entonces yo le voy cuadrando la ropita bonita y le voy escribiendo”.

Hay uno que dice:



“Mi niño lindo mi niño Dios,

que del cielo bajó yaeeeee yaooo, niño del cielo bajó,

y esta noche es noche buena, noche de San Juan Bautista,

el que tiene alguna pena, esa noche se le quita”.



Explica que en un arrullo participan al menos dos o tres cantoras y tres músicos. “En los arrullos casi no se usan marimbas, pero ahora a casi todo le meten marimba. En mi tierra y mis ancestros, todo era bombo, cununo y guasá, al menos entre cinco o seis personas o las que quisieran”, dice doña Julia, que llegó a Buenaventura en el año de 1953.



Precisa Estrada, que dentro de los arrullos también hay jugas y bundes, que “es algo más suave”:



“Padre mío San Antonio,

y ese altar quién te lo hizo, y ese altaaar quien te lo hizo (coro),

que por dentro está la gloria y por fuera el paraíso,

(coro)”.



Explica doña Julia que cada santo tiene su celebración especial, por ejemplo San José, el cual considera que “es especial para arrullarlo”, al igual que la Virgen del Carmen, San Buenaventura…



Un elemento de los arrullos también son las balsadas, que tienen una connotación especial.



“En mi tierra se hacía la balsada, con remo porque antes no había motor y eso veníamos cantando hasta llegar al pueblo. En el camino salían de otros ríos balsadas y daban vueltas hasta que llegaran las 12 para la misa. Esa era una motivación muy buena para cantarle”, recuerda.

Julia Estrada, referente en el canto de arrullos. Se destaca su versatilidad para componer arrullos. Foto: Archivo particular

En cuanto a los nueve hermanos que tenía, solo cuatro le quedan vivos, debido a que los demás “se han ido poco a poco”. Recuerda a uno en especial, uno mayor, con quien se pegaban sus escapadas para animar tertulias o fiestas.



“Él tocaba guitarra y cantaba. Nos íbamos escondiditos a los bailes. Él tocaba la guitarra y yo las maracas y bailaba para animar a la gente que quería pasar sabroso”, recuerda.



Por toda su historia y riqueza cultural, Julia Estrada es la homenajeada al Festival del Arrullo del Pacífico, que se hará desde hoy en formato virtual.



“El festival nació de la necesidad de fortalecer las músicas de marimbas y cantos tradicionales en tiempos de pandemia. El festival nace también como una necesidad de fortalecer las músicas tradicionales y populares de Buenaventura en tempos de pandemia. Es así como diseñamos un evento de transmisión digital el cual llevara la ciudad al territorio, a diferencia de otros festivales que llevan el territorio a la ciudad. Es por eso que ellos vamos a ver en sus escenarios naturales”, explica Mónica María Gómez, directora del festival.

Festival de los arrullos, que empezará el viernes 9 de octubre. Foto:

Esta cita cultural y artística, que se extenderá hasta el domingo se fundamente en tres componentes principales: artística (Vamo' a arrullá), académico (Vamo' a conversá) y gastronómico (Vamo' a cociná), desde los cuales se desarrollará una amplia agenda de actividades.



“El centro de todo es lo artístico, que consta de 15 agrupaciones que fueron grabadas desde 15 lugares de Buenaventura, donde proceden los grupos en las partes urbanas. Mostramos la Buenaventura urbana y la del río y la del mar, donde suceden estas músicas. Tenemos una agenda académica con cuatro conversatorios, como el de La mujer en el arrullo, y Verdad, arrullo y resistencia. Tenemos un arrullo en Guapi, Tumaco y Buenaventura, hablaremos sobre las diferencias de cada uno”, agrega la directora.



El festival contará con la participación de invitados especiales, entre los que se encuentra Nidia Góngora, Leonor González Mina y Betty Garcés.



La agenda del evento se puede consultar en la página www.arrullosdelpacifico.com