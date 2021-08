El diploma universitario que reconoce un tercer género

El Instituto de Bellas Artes del Valle del Cauca acogió la petición para que se reconociera una tercera opción de titulación no binaria en el programa de Artes Plásticas.



Por eso, al graduarse entre 11 compañeros, Johnajohn no recibió el título de ‘maestra’ o ‘maestro’, sino de 'maestre', como un paso en la adopción de la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo.



( Lea en contexto: Ni hombre ni mujer: la historia de cómo me reconocí como persona no binaria )

La ceremonia de grado del pasado 13 de agosto, en el conservatorio de música Antonio María, en Cali, tuvo un hecho sin precedentes al reconocer legalmente a una persona como tercer género.



La petición la elevó Johnajohn Campo Betancur, quien expresa que no se identifica con el género masculino o el femenino. Cuenta que desde su niñez ha tenido características masculinas y femeninas,. En ese sentido no encaja en el imaginario social de cómo debería ser un hombre o una mujer.

Facebook Twitter Linkedin

Johnajohn Campo recibió su título como maestre en Artes Plásticas. Foto: Archivo particular

Desde 2017, Johnajohn adoptó el género “no binarie” pues considera que es un reconocimiento a su expresión real de género. No han faltado los momentos de discriminación y persecución como otras personas que asumen la defensa del derecho a la personalidad.

Consuelo Bravo Pérez, rectora del Instituto Departamental de Bellas Artes, explicó que "la Institución aprobó la Resolución 029 de julio de 2021 por medio de la cual se toman medidas para adoptar la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo, amparada en la sentencia T-363 de 2016 de la Corte Constitucional que reitera que la identidad de género “es uno de los ámbitos de protección más importantes del derecho a la igualdad y a la prohibición de toda forma de discriminación”.

La Institución aprobó la Resolución 029 de julio de 2021 por medio de la cual se toman medidas para adoptar la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo FACEBOOK

TWITTER

La maestra Ruth Dayana Torrealba, como líder del proceso de Equidad e Inclusión, dijo que esto demuestra que "es posible generar acciones efectivas para dar cumplimiento a los procesos de inclusión. Tenemos las herramientas legales, pero compete a las instituciones, a la academia, como generadora de conocimiento, encontrar los mecanismos para hacerlas real. Colombia necesita dolientes”.



Johnajohn escribió que deja "como precedente mi testimonio como Maestre en artes Plásticas para que otras personas trans, no binarias, tengan las herramientas jurídicas para que puedan enunciarse como quieren ser reconocidas".

Al graduarse, sostiene que en su esencia ha estado reconocerse, más allá de su nombre, por su identidad. Cuenta que los profesores le preguntaban cómo se reconocía y siempre les decía que es una persona no binaria. Por eso, es significativo que su diploma diga ‘maestre’.



Argumenta que la titulación educativa ha estado anclada al género binario, entre maestro o maestra, licenciada o licenciado. Eso es que se ha ligado al sexo biológico. Lo que buscó fue cerrar un vacío jurídico y personal que puede servir de reconocimiento a personas no binarias, mujeres y hombres de la comunidad lgbti.



Johnajohn se propone desarrollar su proyecto de grado, al lado de la fundación Twiggy, sobre la memoria cultural de la comunidad trans en Cali.

Lea más noticias de Colombia

Después de 15 meses, Cali tiene un día de cero muertes por covid