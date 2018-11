Primer contrato de alquiler de terreno que estaba en manos de la SAE

El primer contrato de alquiler, a 30 años, de un terreno que estaba en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a un inversionista privado se firmará este fin de mes en el Valle del Cauca. En ese terreno ubicado en el municipio de El Dovio, al norte del departamento, hoy improductivo, comenzarán a florecer los pompones.

Serán cerca de 400 hectáreas dedicadas a la siembra de pompones para exportación.



La firma de este contrato se dará en el marco de la primer Encuentro Empresarial Agrícola de la Alianza del Pacífico que congregará este 29 y 30 de noviembre no solo a los socios de México, Chile, Perú y Colombia, sino también a empresarios de Holanda, Costa Rica y Reino Unido.



Se espera que los pompones empiecen a florecer en el 2019. Un proyecto que generará 1.500 empleos, el 80 por ciento será mano de obra femenina.



“Si no generamos empleo no hacemos nada. Lo que buscamos es que todo el departamento se vuelva como La Unión, que toda Colombia se vuelva como La Unión, un municipio donde no hay desempleo”, dice Francisco Lourido, presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle (SAG), el gremio que lidera este primer Encuentro de Empresarios Agrícolas de la Alianza que se realizará en Palmira, en el CIAT.



Uno de los puntos que se abordará en la agenda será el Decreto 758 del 4 de mayo del 2019 por medio del cual se amplía el término de alquiler de tierras en extinción de dominio para proyectos agrícolas.



Los empresarios están optimistas por este Decreto y por un artículo de la Ley de Financiamiento que plantea rentas exentas a partir del año gravable 2019, por 10 años, para inversiones que incrementen la productividad en el sector agropecuario.



“Ya se pueden alquilar predios a 30 años, significa que el inversionista no tendrá que venir a buscar tierras, sino a invertir; de la exención a 10 años solo falta su aprobación. El que no haga negocios es porque está muerto”, dice el presidente de la SAG.



“El Encuentro es una oportunidad de oro para la generación de empleo a partir del desarrollo agroindustrial colombiano y la unión con los otros países que representan la Alianza Pacífico, estamos seguros que el actual gobierno tiene todo el propósito de respaldar esta iniciativa, que estará enfocada es más empleo formal para los colombianos en un eficiente plan frutícola, propuesta nuestra desde hace varios años y la cual vemos en este momento hacerse realidad con las oportunidades gubernamentales”, agregó Lourido.



Florius fresh & colourful, la empresa holandesa que desarrollará el proyecto en el norte del Valle, espera que la primera cosecha de pompones salga en el 2020. Esta compañía es la mayor productora de flores de verano Premium en Kenia y Etiopía donde genera 2.500 empleos.



En el Encuentro del CIAT se expondrá además, el caso de La Fazenda, de Puerto López que hoy en día sacrifica mil cerdos diarios y la meta es llegar a los 10.000; ahí siembran el maíz y la soya destinados solo para alimentarlos. Los mexicanos, por su parte, hablarán de los agroparques, son una especie de unidades residenciales, pero de invernaderos que generan 5.000 empleos. Se expondrá el caso de Querétaro que funciona en 160 hectáreas, ahí producen tomate, pimentón y pepino para exportar a Estados Unidos. Lo que se busca es poner en el Valle uno de estos agroparques.



Estarán los embajadores en Colombia de Perú, Chile, México y el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo y el Presidente Iván Duque clausurará el Encuentro.