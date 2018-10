Primer aval a Plan Decenal de Población Afro, Negra y Palenquera

La comisión del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Asamblea del Valle del Cauca aprobó en primer debate el proyecto de Ordenanza ‘que adopta como política pública el Plan Decenal para la Población Afrocolombiana, Negra, Raizal y Palenquera del Valle del Cauca’.

La iniciativa, por convocatoria de los diputados Ramiro Rivera y Juan Carlos Rengifo, contó una amplia participación ciudadana.



La Universidad Libre de Cali, bajo la rectoría de Luis Fernando Cruz, ha acompañado el estudio para darle sustento al Plan-



Arnaldo Ríos Alvarado, director de Investigaciones de la Libre, dijo que este trabajo ha tenido su complejidad porque se ha tratado de recorrer el Valle del Cauca y eso implicaba una serie de desafíos. "Pero es que investigación sin dificultades no lo es. Fuimos poco a poco tejiendo un trabajo con la Secretaría de Asuntos Étnicos y la Gobernación. Eso nos sirvio a través de los afectos para llegar a lugares donde recogimos información valiosa, así se fueron precisando mapas y necesidades de la comunidad".



Ante los asambleístas, el profesor Ríos dijo que "para nosotros, como equipo de investigación, la participación no es un eslogan,es un principio. Esos sitios nos llenaron de asombro y fuimos construyendo las bases para tener la voz de niños, niñas, mujeres y hombres que nos aportaron su sabiduría, su filosofía y su ternura. Se tienen informaciones de los 19 municipios que más concentran estas comunidades. Ojalá este trabajo participativo sea avalado por ustedes y podamos hacer verdad que no es posible defender la justicia para uno sino para todas las personas".



“Que no se quede en el papel, que tenga un ejercicio de seguimiento con evaluación anual a su cumplimiento y que, realmente, ponga en marcha acciones afirmativas en favor de nuestra población, en el marco del Decenio Afro”, dijo la exrepresentante y exdiputada Guillermina Bravo.

“Esperamos beneficios y reivindicar los derechos afro. Creemos que va a cambiar muchas situaciones”, dijo Ingrid Rivas, de Villapaz.



“Ne preocupa que no tenga impacto fiscal. ¿Y las fuentes de financiación qué?”, dijo durante su intervención Harold Charrupí.



“En sus manos está la reivindicación de nosotros”, dijo Saúl Angulo durante la jornada de participación ciudadana.



Este Plan busca generar acciones conjuntas entre la secretaria de Asuntos Étnicos y la secretaria de Salud departamental para fortalecer la estrategia de atención primaria en salud para las comunidades afro del departamento; propone incluir en los programas de vivienda nueva o mejoramiento el enfoque diferencial étnico y con sistemas biosostenibles y sustentables.