Paro nacional: denuncian abusos en sexto día de protestas en Cali

Desde el 28 de abril, a nivel nacional, se empezó el Paro Nacional ante la Reforma Tributaria. Sin embargo, Cali ha sido una de las ciudades donde las protestas se han tornado violentas cobrando la vida de, al menos, 12 personas de forma confirmada por Derechos Humanos.



"Si después de esto seguimos diciendo que los ciudadanos son los vándalos, estamos mal como sociedad", dijo Adriana Lucía, cantautora colombiana quien acompañó un video en vivo de un fotógrafo mostrando la situación en el sector de La Luna en Cali.



Los protestantes aseguran que ya no se trata solo de derrocar la Reforma Tributaria ni la renuncia del Ministro de Hacienda. Va más allá. Quieren cambios en la reforma de salud y una sociedad más justa.



En cada día de las manifestaciones, las personas reportan casos de abuso de autoridad. En un video transmitido por un fotógrafo, se ve cómo un joven protestante está frente a una tanqueta del Esmad y estos, en un momento dado, lo acorralan entre varios Policías.



Junto a quien graba se encontraban integrantes de Derechos Humanos, quienes al ver la situación procedieron a intervenir y los agentes de la Policía, quienes no llevaban número de identificación, no querían soltar al joven.



Desde lo que se pudo ver en las imágenes y lo recogido por los asistentes, el joven, identificado como Julio César, no portaba ningún arma y estaba con las manos levantadas.



Lo que está sucediendo en Colombia no tiene nombre. #SOSColombia pic.twitter.com/AGOuZKsGkj — Dan Gamboa Bohórquez ★ (@DanGamboaB) May 3, 2021

Minutos después, en el mismo video en vivo, se ve otro joven llegando al lugar donde están auxiliares médicos con la mano parcialmente abierta tras aparentemente un disparo por parte del Esmad.



Durante la noche de este domingo, Nicolás Guerrero perdió la vida en medio de protestas en Paso del Comercio, tras un disparo en la cabeza. En los seis días de manifestaciones en Cali se registran 12 personas muertas y los casos se están investigando.



En la tarde de este lunes, por otra parte, se registró un agente del Esmad herido con un arma de fuego. De momento son cuatro uniformados que han sido lastimados.



