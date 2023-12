Presidente Gustavo Petro: 'Dueños de las armas en el Pacífico son carteles mexicanos'

El presidente Gustavo Petro, tras su visita a Cali, el pasado miércoles 13 de diciembre, estuvo en Buenaventura.

Allí, el jefe de Estado señaló: “Los dueños de las armas en el Pacífico son los mexicanos, no México, no la república mexicana, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana, bonito futuro tuvo la revolución en Colombia de esa manera”.

El mandatario anotó que "no se han dado cuenta de que todavía no hay revolución, que eso no lleva a una revolución, que no hizo ningún cambio matar negros siendo de piel negra para que una mafia mexicana se enriquezca. Ese no es el desarrollo, esa es una imposición. A punta de miles de muertos es una imposición”.



También dijo: "Si lo vemos desde otra teoría es una pérdida de soberanía, indudable. Es lo que nos pasó con Panamá sin que hubiera cocaína en aquel entonces. Pero eso mismo nos pasó en Panamá y ya Panamá no es de la gran Colombia como decíamos nosotros.



