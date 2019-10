Presidente Iván Duque llegó a Cauca y analiza medidas, tras masacre

Acompañado de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y del director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, el presidente Iván Duque se trasladó este miércoles a Santander de Quilichao, municipio en el norte del Cauca, para liderar un consejo de seguridad y analizar los asesinatos de cinco personas del resguardo de Tacueyó, en esta misma región, el martes de esta semana.

“Estamos aquí para mostrar que aquí está el Estado, para tomar decisiones y para fortalecer la seguridad del departamento”, dijo el mandatario a su llegada a este municipio.



El Jefe de Estado condenó la masacre de la gobernadora y autoridad Neehwe'sx Cristina Bautista y de los guardas José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscué y James Wilfredo Soto. Pidió a los altos mandos de las Fuerzas Militares localizar a los responsables.

“Las disidencias que intentan intimidar a la población, que intentaron intimidar candidatos, y además atentaron contra la vida de varios candidatos, ahora también quieren intimidar contra las comunidades indígenas, por eso estamos acá para tomar decisiones sobre la presencia y el despliegue de la Fuerza Pública, pero adicional mejorar la articulación de todas las fuerzas y todas las autoridades para defender esta región”, señaló Duque.



De igual forma, le solicitó a la Ministra del Interior realizar un Comité Especial de Derechos Humanos con la Gobernación del Cauca y las autoridades indígenas, quien también dejó clara la posición del Gobierno.



“Las columnas 'Dagoberto Ramos' y 'Jaime Martínez' son los frentes de los disidentes que se quedaron para unirse con los narcotraficantes y hacerle daño a la población. Aquí estamos para decirles que no están solos y que estamos con ellos y que como autoridades estamos para protegerlos”, agregó la ministra Gutiérrez.



Oscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, habló sobre la instalación de una “Carpa Blanca”, la cual servirá para que exista una mejor investigación en los territorios indígenas.



“La carpa blanca en el Cauca es el ofrecimiento de toda la fuerza pública para que con todas las autoridades indígenas podamos trabajar interiorizarnos en sus territorios y buscar quienes son las personas que les están causando el daño que está afectando a sus vidas”, dijo Atehortúa.



Finalmente, las comunidades indígenas manifestaron que no reunirían con el Presidente en Santander de Quilichao, ya que consideran que este debe ir a la zona donde ocurrieron los hechos, pero este manifestó que no llegaría ahí por motivos de seguridad.



“Es lo mismo que ocurrió en la minga del suroccidente, siempre la excusa va estar en el tema de la seguridad, que es una contradicción a la vez, porque piden militarizar los territorios pero a su vez no llegan con la excusa hay seguridad. Hay que recordar que anoche una vez sucedieron los hechos, nosotros vimos la cantidad de militares que subieron con tanquetas y toda las logísticas, y no vemos hoy por que en este asunto el gobierno no se presenta dónde están asesinando y se está realizando un genocidio contra el pueblo Nasa en el norte del Cauca”, dijo Jhoe Sauca, coordinador del Cric.



Se está a la espera de qué medidas tomará el Mandatario, luego de este Consejo de Seguridad que no contó con presencia indígena.



POPAYÁN