“Me enlisté en el Army y presté mi servicio militar con honor. Le serví a Estados Unidos con la gratitud, la responsabilidad y no me arrepiento”.



De esta manera, el presidente del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali empieza a relatar al medio De Gruesso Calibre su experiencia como soldado del ejército norteamericano en la guerra de Vietnam, la cual considera “le desearía a muy poca gente”.



A la guerra recuerda que inicialmente se enlistó más por inocencia y desconocimiento de la situación del país en ese entonces, que por convicción.

“Me inscribí con un amigo, ya nos habíamos graduado y empiezan a dar las boletas de para dónde van a ir unos y para donde van otros, al llamado. Y a mí me llamaron para irme a Hanoi Hilton. La estupidez, la ignorancia la inmadurez, asumí que era un Hilton. Nunca me imaginé que un Hanoi Hilton era irme a Vietnam”, cuenta Mena, quien de manera previa, asegura que vivió 12 semanas “horribles” de entrenamiento en Carolina.



El máximo dirigente del club verdiblanco cuenta que en el combate su misión era la de buscar prisioneros de guerra o “soldados perdidos en acción”. Es por eso que no fue ajeno al horror de la violencia y muerte en este hecho que marcó la historia mundial.



“Íbamos caminando y pasé yo y me acosté, miré para todos lados, levanté la mano para indicar 1, 2, 3 o 4, los que pudieran seguir. Levanté un dedo para que siguiera una sola persona. La mina antipersonal estaba allí al lado donde yo pisé, por desgracia, él la pisó y murió”, relata.



Agrega que un día el convoy en el que se desplazaba fue víctima de “otra emboscada horrible, donde murieron 11 amigos, hermanos, porque en la guerra uno se vuelve hermano, uno le cuida la espalda al otro. Por lo general decidimos andar de a cuatro. No era el día mío”.



Otro de los momentos que relató el directivo caleño al programa dirigido por Héctor Fabio Gruesso, fue que tomó la decisión de viajar a Estados Unidos por no encajar en la carrera de Derecho en la Universidad Santiago de Cali.

“Cuando llego a la Universidad Santiago a estudiar Derecho, honestamente me asusté, porque los veía grandes a todo el mundo y sentí que o pertenecía allí. Mi mamita, que es mi bisabuela, la hija de Pedro Alcántara Herrán, el presidente, le dije: ‘Me quiero ir para Estados Unidos unos días porque tengo miedo de entrar a la universidad, estuve allá y no estoy listo’”, cuenta.



Finalmente tomó la decisión de irse, sin embargo, recuerda que para el 23 de diciembre de 1973 no tenía un dólar, razón por la cual tuvo que vivir en la calle, pasar hambre, incluso, cuenta que una vez agarraba puñados de nieve tan duro, simulando comida para engañar la mente.



A pesar de las dificultades, logró trabajar y abrirse camino en el país norteamericano.



Es por eso que el dirigente caleño sabe lo que es librar batallas difíciles y sobrevivir a ellas.

