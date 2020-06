Preparación de tamales terminó en drama en casa de vendedor de flores

La preparación de unos tamales se convirtió en drama en el hogar de la familia Ramírez cuando se acostaron a descansar, pero se presentó, en forma accidental, una fuga de gas.

Pedro Enrique Ramírez Carrillo, de 53 años, trabajaba usualmente a en una venta de flores como domiciliario, pero cada 15 días ó al menos una vez al mes se dedicaba a la preparación de tamales e.n su residencia del barrio Terrón Colorado, en la comuna 1, en el oeste de la capital del Valle..



Así lo planearon en casa durante el transcurso del sábado, cuando se empezaron las tareas preparatorias de ese alimento tradicional en el Valle del Cauca. "Él tenía esa costumbre para rebuscarse unos pesos. Lo acompañaba la esposa, un hijo y una hijastra", cuenta su hermano Kamal Ali Ramírez.



La idea de Pedro Enrique Ramírez era preparar y vender la mayor parte de los tamales durante el fin de semana de celebracióin del Día del Padre. Algunos quedarían para el consumo en casa.



La familia le dedicó tiempo a esa tarea y a la 1:00 de la madrugada del sábado por el cansancio se fueron a descansar, mientrasque seguía la preparación de los envoltorios en olla. "Creemos que el agua hirvió y apagó la llama, pero no la estufa y eso generó que mi hermano y su familia se fueran envenenando con el gas".



En la tarde del sábado, el novio de la hija de los Ramírez se encontró con que la puerta estaba cerrada pero vio la motocicleta y le parevció raro. No entendía porque no abrían y con otras personas empezaron a tocar.



El hijo de Ramírez, menor de edad, escuchó los toques en medio de su mareo y llegó gateando a la puerta y logró abrirla. "En esos momentos no había nada qué hacer por la vida de Pedro Enrique. Su esposa y los dos hijos sufrieron trasboco y mareos, pero pudieron ser atendidos. Estoy despidiendo a mi hermano menor y eso es muy duro. Era un berraco como hermano, amigo y padre de familia. Siempre fue quien quiso unir a nuestra familia", dijo.Kamal Alí.



El dolor de los Ramírez, una familia que tiene raíces en el barrio Obrero, es acompañado por sus allegados y vecinos que recuerdan la dedicación y el esfuerzo del hombre que vendía flores.