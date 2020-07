Espacio público y medio ambiente de Cali, afectados por vallas

El colapso de la estructura metálica que sostenía una valla publicitaria doble en la carrera 80 con 13 de Cali a finales de enero pasado, indicó que algo estaba mal con estos elementos en la ciudad. La Personería Distrital de Cali le puso la lupa al tema y halló varias irregularidades.



Según el Informe de publicidad visual mayor instalada en Cali, elaborado por el ente de control, hay “falencia en el inventario de vallas publicitarias, ausencia de registros, transgresiones a la normatividad vigente, ineficacia de los procesos sancionatorios y puntos focales con múltiples avisos que impactan el medio ambiente urbano”.

“Este tema de ciudad es relevante para la Personería de Cali, por cuanto las posibles falencias en la observancia de las normas establecidas para la publicidad visual mayor y el control que sobre ella debe ejercer la Administración Municipal, vienen ocasionando deterioro evidente en la calidad del espacio público y el medio ambiente, generando contaminación visual”, afirmó Hárold Cortés Laverde, personero Distrital de Cali.



El punto de partida del Informe es un documento del Departamento Administrativo de Planeación Municipal enviado a la Personería, que buscaba información actualizada del inventario de vallas de publicidad mayor instaladas en zona urbana de Cali. Según ese documento, en la ciudad habrían instaladas un total de 248 vallas con registro vigente con corte al 31 de diciembre de 2019.



El mismo documento advierte que al momento del empalme entre la saliente y la actual administración, 144 vallas de publicidad exterior visual estarían instaladas irreglamentariamente o tienen registro vencido.



Funcionarios de la Personería de Cali realizaron visitas de inspección y verificación a 37 vallas publicitarias ubicadas en la zona noroeste de la ciudad, las cuales permitieron evidenciar inconsistencias que resultan contrarias a la norma vigente (Acuerdo 0436 de 2017).



Diez de las 37 vallas no están identificadas ni georreferenciadas en el aplicativo SAUL, que utiliza la Administración para georreferenciar las vallas instaladas en Cali, y que permite a conformación del respectivo plano de consulta.



Además, las visitas técnicas permiten concluir que la mayoría de los elementos que continúan instalados transgreden la norma vigente en lo concerniente a no encontrarse registrado, no tener registro vigente, estar instaladas en sitios prohibidos según el POT o el Acuerdo 0436, poseer más de un tablero por estructura, exceder el área máxima permitida, su estructura atraviesa placas entre pisos o cubierta de edificaciones, etc.



Los corredores viales y sitios críticos con múltiples estructuras de publicidad exterior tipo valla son: Corredor interregional Vía al Mar, Avenida 8ª Norte entre Calles 21N y 10N, Avenida 6ª Norte entre Calles 34N y 52N, Autopista Sur Oriental entre Calles 59 y 13, Autopista Sur Oriental entre Calle 13 y Carrera 70, Calle 5ª entre Carrera 10 y Carrera 44, Avenida Circunvalar entre Carreras 35 y 38, Avenida Roosevelt entre Carrera 23 y Carrera 36, Avenida 3ª Norte entre Calle 34 y Calle 70.



Al final del Informe, la Personería le hace una serie de recomendaciones al Departamento Administrativo de Planeación Municipal para que mejore el tema de las vallas y se cumpla la norma vigente.



