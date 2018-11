Preocupación por ejecución presupuestal en Cali

Al corte de agosto, la secretaría de Movilidad había ejecutado el 33,41 por ciento de su presupuesto, las Unidades Especiales de Servicios Públicos el 34,67 por ciento, Bienes y Servicios el 48,49 por ciento y la secretaría de Gestión de Riesgo el 36,93 por ciento.

Esta alerta partió de la concejal Alexandra Hernández quien además, preside la Comisión de Presupuesto del Concejo.



La ejecución presupuestal en el Departamento de Contratación es del 45 por ciento; en Vivienda del 45,22 por ciento; en Desarrollo Económico del 45,81 por ciento y en la secretaría de Participación Ciudadana del 49,17 por ciento.



“La Administración debe enfocar baterías para cumplir el mayor número de metas, en el último trimestre del 2018 y mejorar los estándares de cumplimiento en el 2019, empezando por la ejecución mes a mes de manera proporcional y no dejar todo para el último trimestre del año, solo para mejorar los niveles de eficacia en el cumplimiento del Plan de Desarrollo y obtener una buena calificación del Departamento Nacional de Planeación en los indicadores de gestión”, dijo la concejal Hernández.

Planeación registraba al corte de agosto una ejecución del 53,11 por ciento, Cultura del 52,83 por ciento, Dagma del 53,51 por ciento, Seguridad y Justicia del 58,42 por ciento, Infraestructura Vial del 54,43 por ciento y Turismo del 58,77 por ciento. No obstante, algunas dependencias mejoraron ese porcentaje hacia septiembre.



La concejal, quien también es ponente del Proyecto de Presupuesto, sostuvo que las proyecciones del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), para el último año de Gobierno, cuya distribución para el cumplimiento del Plan de Desarrollo ‘Cali progresa contigo’ reflejan que Cali no cumpliría con los objetivos de dicho Acuerdo Municipal y eso conllevaría a que Planeación Nacional no otorgaría una buena calificación.



Según el POAI 2019, Cali Social y Diversa llegaría solo a un 64,03 por ciento; Cali Amable y Sostenible alcanzaría apenas un cumplimiento del 27,06 por ciento; Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana, un 3,04 por ciento; Cali Emprendedora y Pujante un 1,03 por ciento y Cali Participativa y Bien Gobernada, 4,48 por ciento.