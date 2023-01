La crisis vial que se presenta en el sector de Rosas (Cauca) y que tiene aislado el departamento de Nariño empieza a tener serias implicaciones en el abastecimiento de alimentos en la región.



Ante esta situación, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió que hay alimentos que provienen del sur del país, como cebolla, fresas, papa, ajo y leche, que abastecen a Cali y que empiezan a escasear en diferentes despensas de la ciudad.



“Nos preocupa una carga especulativa sin esos alimentos en la ciudad”, agregó el mandatario local.



Es por eso que propuso de manera urgente que se establezca un corredor terrestre para el transporte terrestre de alimentos que salen de Pasto y tienen como destino la capital del Valle del Cauca.



Entre tanto, Édgar López, representante de comerciantes de la galería Santa Elena, aseguró que en la ciudad se presenta escasez de productos como la lechuga Batavia y la papa presentan escases y demoras en el abastecimiento, tanto, que considera que podrían presentar un incremento del 20 por ciento de su valor.



La leche también se vería afectada por esta emergencia vial.



Asoleche asegura que “la producción de leche proveniente del departamento de Nariño abastece diariamente la oferta nacional con 364.000 litros provenientes de 23.000 Unidades de Producción Lechera”.

Con turistas varados y sin gasolina ni gas, en Pasto sigue el desespero

Muy impaciente y resignado Javier Rivas espera en una de las bancas de la Terminal de Transportes de Pasto, que alguna de las empresas lo puedan transportar a él, su esposa, un bebé, su otro hijo y una cuñada.

“Hemos pasado aquí muchas necesidades, como dormir en el piso, aguantar frío y reducir al máximo los gastos”, dice y además sabe que “entre más días pasen, se necesita más comida y no falta una que otra compra”.



Este venezolano decidió dejar su trabajo en Ecuador para regresar a su país natal y así empezar de nuevo con su proyecto de vida.



“Ahora quiero llegar a Cali donde tengo familiares que me reciban un tiempito para descansar, ya debiera estar en Venezuela, pero no se pudo, ya son cuatro días acá sin poder viajar”, indica con signos de cansancio el extranjero.



Había llegado a Pasto el lunes festivo procedente de la ciudad de Ipiales, casi una hora antes había cruzado la frontera entre Colombia y Ecuador, “aquí nos dijeron que teníamos que tener paciencia porque carros para Cali ya no había, que había que tomar rutas alternas”.



Y es que viaja con más de media docena de maletas grandes y pesadas, por eso los buses pequeños no lo han querido llevar, pero ahora guarda la esperanza de que un bus grande que llegaría en la tarde del jueves a Pasto, lo traslade hasta Bogotá, después continuar a Cúcuta y luego pasar a su país de origen donde el resto de familia lo espera.

Mientras tanto, en Pasto la reducción en la distribución y venta de combustible y el uso racional del gas, son las primeras medidas drásticas que comienzan a afectar a los más de 450.000 habitantes de esta ciudad, ante la emergencia derivada por el deslizamiento de tierra en la vía Panamericana, lo que tiene al departamento de Nariño desde hace más de 72 horas aislado con el resto del país.



Desde el miércoles entró en vigencia el Decreto No. 0003 de la Alcaldía de Pasto, mediante el cual se restringe la venta de combustibles líquidos derivados del petróleo en todas las estaciones de servicio existentes en el municipio.



Los valores máximos de venta quedaron de la siguiente manera: vehículos de servicio público, oficiales y carros fúnebres $50.000; vehículos particulares $30.000 y vehículos tipo motocicletas $ 15.000.



Igualmente, el decreto determina que las estaciones de servicio deberán reserva el 10 por ciento del combustible para vehículos de servicios de salud, servicios funerarios, organismos de socorro, servicios de seguridad e instituciones, servicios de aseo, energía, agua y gas y otros que coadyuven en la preservación del orden público.



El secretario de gobierno de Pasto, Carlos Bastidas, ante las largas filas de vehículos que se observan en las distintas estaciones de servicio y ante un eventual acaparamiento, informó que “hoy en Pasto tenemos 241.000 galones de gasolina y 253.000 de ACPM y se registra el primer despacho de 23.341 galones entre ACPM y gasolina desde Tumaco”.

Mantener la tranquilidad

En tal sentido el funcionario solicitó a la ciudadanía mantener la tranquilidad y adquirir el combustible conforme lo establece el mencionado decreto.

Cada día la Alcaldía de Pasto está entregando a la ciudadanía el listado de las estaciones de servicio que están vendiendo la gasolina; sin embargo, de las 45 existentes en la ciudad, en promedio la mitad están abiertas.



Una de las opciones para garantizar el abastecimiento de combustible en la región la reveló el directivo de la Asociación de Distribuidores de Combustible de Nariño, Harold Guerrero, quien recalcó que los gobiernos de Colombia y Ecuador sostienen diálogos, con el propósito de que el vecino país suministre la gasolina a través de carro tanques que podrán recorrer 1.400 kilómetros entre Pasto y Lago Agrío en el vecino país.



Pero al parecer el gobierno ecuatoriano no estaría de acuerdo con esta propuesta, lo que implicaría que una de las principales alternativas que tiene Nariño para abastecerse de combustible quede totalmente descartada.



De otra parte, las más importantes empresas distribuidoras de gas en la ciudad (Montagas y Alcanos) anunciaron que racionalizaron el servicio de suministro del indispensable producto desde el miércoles 11 de enero del año en curso, al tiempo que solicitaron a la ciudadanía en general hacer un uso adecuado del mismo y evitar el acaparamiento de GLP.

Alerta amarilla hospitalaria

El Instituto Departamental de Salud de Nariño en el último Comité Operativo de Emergencias efectuado en Pasto informó que desde el miércoles se activó la alerta amarilla hospitalaria del sector salud, con el objeto de garantizar las condiciones de seguridad necesarias, para la prestación de los servicios de salud en la región.



Se solicitó a todas las instituciones de la red de prestación de servicios de salud, activar su plan de contingencia municipal, el cual debe incluir, entre otros aspectos, el abastecimiento de los elementos, insumos y medicamentos necesarios que permitan garantizar la atención de la comunidad.



La directora del organismo, Diana Paola Rosero, dijo que como es incierto el tiempo del bloqueo en la vía Panamericana, no descarta que este nuevo escenario pueda generar varias afectaciones como la demora en la llegada de suministros, dispositivos médicos y medicamentos, al igual que el retraso en el traslado de residuos hospitalarios y en el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes.

CALI Y PASTO