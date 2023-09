Desde la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), manifiestan su preocupación por la subida del precio de la gasolina. Aseguran que afecta muchas actividades de la economía, a los ciudadanos que deben movilizarse diariamente, al transporte de mercancías y alimentos y a los pequeños comerciantes de combustible del país.



“En algunos casos de transporte y para nosotros en la distribución, pues implica también que los consumidores se ven abocados en algunos casos a tomar decisiones racionales de no consumir tanta gasolina o no o disminuir sus traslados con sus vehículos”, señala Raúl Núñez, presidente de COMCE.



Aclara que el aumento de precios de la gasolina no significa más ingresos reales o más utilidades para las estaciones de servicio.

Gremio manifiesta que el alza ha afectado a distribuidores minoristas. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“En Colombia tenemos un mercado regulado, lo que hace que nosotros tengamos límites de ganancias, que en este momento están en 956 pesos por galón en las ciudades con libertad regulada”.



Destaca que el impacto de los incrementos de la gasolina no es igual en todo el país. En el caso de los departamentos de Valle y especialmente de Cauca, asegura que las situaciones son más complejas.



“En el caso del Valle del Cauca por los precios de referencia en la planta de Yumbo que son bastante altos debido a lo largo del trayecto que se debe recorrer; y en el Cauca puede impactar también negativamente en esos costos por no existir una tubería, un oleoducto que llegue hasta ese departamento y tengan que trasladarlo desde Yumbo”.



Explica que, el precio de referencia en Yumbo está en alrededor de los 13.900 pesos, convirtiéndola en una las gasolinas más costosas del país.



“Y si a eso se suma el flete hasta Cauca, pues encarece más el combustible, que además se ve afectado por los problemas de la vía Panamericana, los bloqueos, los derrumbes, etc.”, agrega Núñez.



A todo esto, se le adiciona “la compleja situación de seguridad que están viviendo las estaciones de servicio”, tales como extorsiones, ataques y asaltos.



“Por lo tanto, los empresarios de la distribución minorista de combustibles que hace que se tengan que tomar ciertas decisiones en términos de la continuidad de los servicios de posibles cierres de las estaciones en horarios nocturnos, costos extras en materia de seguridad que tienen que ver sobre todo con seguridad privada, por eso pues el llamado al gobierno nacional es a un diálogo articulado para poder hacerle frente a esta situación y que no haya un impacto ni para los empresarios ni para los consumidores tan fuertes como el que se está presentando”.



El dirigente gremial también manifestó su preocupación por declaraciones que ha hecho el Gobierno con respecto a que la transición energética es necesaria para combatir la contaminación que producen los combustibles fósiles.



Asegura que, este combustible ya no es igual de contaminante como hace 30 años, “pues ha habido esfuerzos en ese campo, con aditivos, la mezcla con biocombustibles y vehículos más modernos”.



COMCE, fue creada hace cinco años y está integrada por distribuidores minoristas afiliados a asociaciones gremiales ubicadas en 19 departamentos.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN