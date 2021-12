En Cali hubo 16.566 denuncias de hurto a personas entre enero y noviembre. Pero diciembre es uno de los meses en los que los ladrones salen con más ímpetu, en especial, los viernes.



Solo durante los domingos suelen bajar las denuncias por estas actividades delictivas.

Es por ello que en la Policía Metropolitana de la ciudad y en la Alcaldía hacen recomendaciones a la comunidad en este mes, teniendo en cuenta, que es la época que en la que llega la prima de Navidad con el pago de salarios.



La población sale a comprar regalos, a pasar en familia en centros comerciales y en otros locales, a salir de la ciudad e ir a estaderos. Es la época de unión, pero en la que se debe estar más alerta frente a los ladrones.



De acuerdo con la Policía, en este mes no solo hay especial atención, sobre todo ahora con el regreso presencial de los más de 60 eventos de la Feria de Cali que contará con 1.800 uniformados para garantizar seguridad a los asistentes.



Esa alerta se aplica para todos los barrios y todos los sectores de Cali.



De hecho, en el norte de la ciudad, en inmediaciones del centro comercial La Pasarela, le robaron en esta semana la camioneta Ford Escape a la presentadora de televisión Mábel Kremer. Había ido a este centro comercial, porque allí no solo venden dispositivos electrónicos, sino que también hacen reparaciones de los mismos.



La presentadora fue a La Pasarela por el arreglo de un computador y cuando fue a tomar un café, en compañía de su mamá, y fue a buscar su vehículo ya no estaba parqueado. Esta es una zona a pocos metros de la tradicional avenida Sexta Norte, que corresponde a la comuna 2.



Según la Policía, cada día se reportan entre cuatro y cinco denuncias de robos de vehículos en Cali, dato recogido por el programa ciudadano Cali Cómo Vamos.



La principal modalidad de robos de carros en la capital vallecaucana es el halado, entre 6 de la mañana y la medianoche, en las comunas 2, 5, 6, 17, 19, en el norte, nororiente y en el sur.



Los robos suceden todos los días, aunque los martes suelen aumentar.



Los hurtos a personas son los predilectos por los asaltantes en Cali, pero bajo la modalidad del atraco con arma de fuego. Lo que más roban a las personas en cada viernes son los celulares.



En promedio, según la Policía, se reportan 49 denuncias de robos a personas cada día en toda la ciudad.



No obstante, como lo señalan las autoridades, todos los días son críticos para robos de celulares a personas en Cali, con arma de fuego, (6 a. m., 9 a. m, 6 a. m. y 9 p. m.) en las comuna 17 y 19 que están en el sur, con los barrios San Fernando Viejo y El ingenio.

​

El robo de celulares con arma cortopunzante tampoco descansa, solo los domingos. Las horas críticas son 6 a. m., 9 a. m., 6 p. m. y 9 p. m., en la comuna 3 del centro caleño con el barrio: San Pedro.



Lo que más roban a las personas en cada viernes son los celulares.



Estos atracos a mano armada son seguidos por la modalidad que tiene el factor oportunidad. En su orden continúan el halado (robar un vehículo del sitio donde está estacionado), el cosquilleo y el atraco con arma cortopunzante.



Sobre los robos a locales comerciales, la modalidad principal es con arma de fuego. Hora y día críticos son los viernes, pero igual, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado.

El horario favorito de los ladrones de locales son entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Ocurren más en las comunas 8, en el nororiente de Cali, y en la 13, en el Distrito de Aguablanca, en el oriente.



En cuanto al robo de motocicletas en Cali, los viernes y los miércoles son los de mayores registros, bajo la modalidad de atracos con arma de fuego.



Claro está que el robo por halado de motos no es recurrente cada viernes, pero no se debe bajar la guardia, pues esta modalidad es la que más se utiliza en Cali, en los demás días de la semana. Los días más frecuentes son los miércoles, los jueves y los sábados, pero no quiere decir que los demás días no sean críticos.



Las horas críticas del halado de motos van de 6 p. m. a la medianoche, en los barrios Ciudad Córdoba, Alfonso Bonilla Aragón, San Pedro y San Vicente. Todos estos en el suroriente, el oriente, el centro y en el norte de Cali.



Los ciclistas tampoco se pueden descuidar. Los atracos hacia ellos son más que todo con arma cortopunzante los jueves, los viernes y los sábados. Pero el día crítico para el robo de bicicletas son los jueves, específicamente, por halado.



Con todo esto se deduce que los días de menos denuncias de robos en la Fiscalía son los domingos.



