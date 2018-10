Preocupa aumento de denuncias de robos al comercio en Cali en 8 meses

Las denuncias por robos a establecimientos del comercio en Cali se dispararon de tal manera que el incremento en los primeros ocho meses de este año fue del 148,6 por ciento. En ese período, la Policía Nacional señaló 2.409 reportes por estos hurtos a locales comerciales entre enero y agosto pasados frente a 969 del mismo lapso del 2017, datos que fueron recogidos por el programa ‘Cali Cómo Vamos’. Es decir que por cada uno de esos meses hubo un promedio de 300 denuncias por robos en la ciudad.

Este panorama se conoce luego de que el viernes, en ese mismo día se cometieron dos atracos a un supermercado en la calle 5 con carrera 59A, del barrio Cañaveralejo, en el sur de la ciudad, y en un restaurante en el barrio Colseguros, también en el sur. El asalto en el supermercado fue entre las 9 y las 10 de la noche del viernes.

Según las autoridades, seis hombres armados que llegaron en tres motos ingresaron con cascos de motociclistas para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad. Se robaron dinero de dos cajas registradoras, mientras amenazaban al personal del lugar y a algunos ciudadanos que estaban en ese momento haciendo compras. Ese viernes también se cometió el hurto del local en Colseguros.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, dijo que "sin duda ha habido un aumento en las denuncias, pero esto no implica que hayan más hurtos. De hecho, la inmensa mayoría de los hurtos no son denunciados".



Anotó que en la medida en la que se facilita la denuncia (vía internet por ejemplo) es lógico que suban y han subido en todo el país. "Lo cierto es que hubo una racha muy fuerte de robos la semana pasada. Frente a eso lo que hemos dicho es que el pie de fuerza es insuficiente. El ministro de Defensa (Guillermo Botero) anunció 1.000 hombres más de la Policía para Cali. Ojalá lleguen lo más pronto posible".



Agregó que "desde la Alcaldía se han hecho inversiones importantes en tecnología, parque automotor, apoyo logístico. Se requiere mejorar la investigación criminal para desarticular las bandas de atracadores".

Sostuvo que la nueva estrategia de seguridad 'Radar' tiene los elementos necesarios para enfrentar estos desafíos y esperamos mostrar resultados contundentes los próximos meses.



Además de los robos en el supermercado y el restaurante el viernes pasado, el sábado, la Policía alertó sobre un intento de atraco a un particular que se desplazaba en un carro de color rojo por la salida de Cali a Palmira, a la altura del Paso del Comercio, en el nororiente caleño. Hombres en moto dispararon contra el carro particular y uno de los presuntos atacantes murió en la vía, donde terminó siendo arrollado por un vehículo que lo arrastró unos metros, quedando debajo del automotor. El otro motociclista emprendió la huida. La Policía informó que se trató de un posible asalto porque el vehículo rojo del particular llevaba una cuantiosa suma. Se indaga si se transportaban cerca de 100 millones de pesos.



Pero también se han registrado otro tipo de robos, como el del miércoles pasado, cuando hombres armados amenazaron y amordazaron al portero de un edificio en el barrio Versalles, en el norte de la capital vallecaucana. Los asaltantes subieron a un apartamento del séptimo piso y se llevaron 180 millones de pesos de una caja fuerte.



La Policía indicó que siguen los operativos contra los robos en Cali y que hay hurtos, como los de las motos, que han bajado.



