Valentina Valencia Tristán ama el mundo del emprendimiento y los startups. Habla de generar soluciones y piensa que si uno se cae, otra vez y siempre puede intentarlo.



Es una filosofía que le inculcó su mamá, Luz Mery Tristán, la campeona mundial de patinaje, a quien perdió en un hecho de violencia que conmocionó a Colombia, en agosto pasado.



Valentina, CEO y founder de Vaas, ganó She Love Tech. "La verdad, lloré un poco. Es la primera felicidad de un mes...Me encantaría que más gente dijera, yo emprendí", dijo al recibir el reconocimiento en Capital Summit, evento de la Cámara de Comercio de Cali

Valentina brilló en la cumbre del emprendimiento tech ‘Capital Summit’, que tuvo su cuarto encuentro impulsado por la Cámara, al que se registraron 3.600 inscritos, 180 fondos de inversión y más de 500 startups de Colombia y otros países.



Su nombre sonó cuando escogieron a Vaas, como la primera colombiana en ganar la ronda latinoamericana de She Loves Tech, aceleradora de Singapur que impulsa startups a nivel mundial.



La competencia se enfoca en apoyar a mujeres que tengan emprendimientos de base tecnológica.



En la competencia de Latinoamérica participaron 7 startups: 5 colombianas, una argentina y una mexicana.



Valentina estudió administración, con maestría en finanzas, y pasó por Silicon Valley, fintech en PayJoy y gestión de deuda en Architect Capital.



Fundó Vaas y en 2022 levantó capital en una ronda liderada por A16Z, Nazca (México), Maya Capital Brazil y Latitud. Se unieron Marathon Ventures e inversionistas como Sebastián Mejía ( Rappi) y Brynne McNulty Rojas (Habi).



Vaas es una plataforma que se orienta en automatizar fases del proceso de gestión de deudas estructuradas en empresas, principalmente compañías fintech que acceden a créditos de millones de dólares.



Valentina explica: “Imaginemos que me quiero comprar unos chontaduros, pero no tengo 2 dólares (10.000 pesos). Yo le pido prestado a una persona pero me dice que no me conoce bien. Entonces, le digo que le dejo en colateral una chaqueta.

Pactamos que le pago y me devuelve la prenda, pero la vende. La pregunta es cómo generamos trazabilidad del sistema financiero para que yo pueda comprar mi chontaduro, las empresa puedan financiarse y nadie salga perdiendo”.



Ella irá ahora a la competencia mundial en Singapur. Dice que es la primera felicidad en estos tiempos.



Su frase repetida es: "Si se cae, hágale, hágale, hágale, hágale, y hasta que llegue, y si no, pues, nadie le quita lo baila'o".

