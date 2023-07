Congratulations to the International Awards for Social Responsibility in Dermatology Award Winners:

👏 Louise Kaufmann

👏 Adriana Raquel Cruz Aconcha

👏 Nathalie Sultan & Camille Scalbert

👏 Wendemagegn Enbiale

👏 Marlous Grijsen

A partnership between L'Oréal, ILDS & WCD2023 pic.twitter.com/LDmJRLfiTG