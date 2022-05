En el corazón del barrio Marroquín II, ubicado en la comuna 14 de Cali, se encuentra una pequeña casa que sirve de ‘cuartel general’ para un grupo de soñadores. Buscan darle una mejor cara a este sector del oriente caleño.



Dicha vivienda, que es cuidada con amor por los habitantes del barrio y fundaciones sociales, es la sede la Oriente Estéreo 96.0 F. M.



Cuenta Jeniffer Quiñones Moreno, gestora cultural de la Asociación Agencia Red Cultural, que la emisora comunitaria lleva cerca de una década de funcionamiento con una amplia variedad de programas que muestran realidades caleñas y del oriente de la ciudad.



“Tratamos de que sean diferentes a los programas comerciales. Lo que hicimos en un inicio fue un sondeo con la comunidad y qué les gustaría escuchar en la radio y con base a eso hemos tenido ciertos programas y la virtualidad”, detalla Quiñones.

De manera reciente, la comunidad del sector remodeló la sede de la emisora. Foto: Archivo particular De manera reciente, la comunidad del sector remodeló la sede de la emisora. Foto: Archivo particular

Bajo esta filosofía la emisora abrió una serie de secciones y programas ajustados a las necesidades del sector. Y sumado al trabajo del director Camilo Mayor, un experimentado profesional de los medios, la emisora ha tenido un importante impulso.



“Tenemos un programa Palabras de equidad, que tratan temas de equidad y género, pero más a la población indígena; están las bibliotecas públicas con un programa que habla sobre los libros de literatura. También tenemos Cinefilia, donde hablamos un poco de cine. Melómanos Unidos del Oriente tiene su espacio y pone una salsa de colección; tenemos otro sobre el Pacífico y deportes”, explica Quiñones.Oriente Estéreo también puso a disposición una línea de WhatsApp para que las personas se acerquen a la emisora y den a conocer sus actividades o informaciones relacionadas con el barrio o la comuna o que requieran de algún cubrimiento.

Más allá del dial

Oriente Estéreo no solo es entretenimiento y transmisión de expresiones de la comuna 14: siempre trata de trascender, ir más allá y ayudar a la comunidad. Así lo entiende Quiñones, quien sostiene que esto se debe al espíritu social de las personas que integran el equipo de trabajo.



“La organización que fundó la emisora invitó a unas 15 o 20 más de la comuna para que hicieran parte de ella y de su programación. Desde ese entonces cada uno ha realizado actividades en territorios”, agrega.



Jeniffer sostiene que la emisora se financia con proyectos de la Red Cultural: “Eso ha sido la forma, no cobramos por los programas con la gente debido a que son gente del territorio, y no les cobramos nada, más bien intercambios y actividades que quiere apoyar y proyectos que queramos financiar”.



Su trabajo, tanto radial como social, llevó a Oriente Estéreo a ser galardonada con el premio Cívico.



“El premio lo que hace es reconocer los procesos de las organizaciones en los territorios. En este caso, el de la emisora, que le apuesta a procesos comunitarios en el sector”, añade.

En crecimiento

Carlos Andrés Mena Rodríguez es fundador de Ghetto Blue, una plataforma que se encarga de trabajar nuevos talentos de la música urbana que habitan en diferentes sectores de la ciudad.



Su amplio recorrido por la industria de la música y olfato para los proyectos musicales. Así que estableció una alianza con la emisora, que luego se convirtió en un espacio que había que ayudar a crecer.

"La idea era como dinamizar la emisora y reactivarla. De allí pasé a ser el coordinador de la emisora, pero desde que legó el nuevo director, que ya conoce la radio y asumió la responsabilidad de la emisora. Los apoyo con temas puntales, pero ya no como antes por compromisos con la corporación", dice Mena.



Sobre la evolución de la emisora, considera que "ha sido algo gratificante". "Cuando empezamos a trabajar en conjunto y a llegar los nuevos programas. Además llegó el nuevo director que ya conoce la radio y asumió esa responsabilidad. Así que los apoyo, a la vez que desarrollo mis otras actividades", dice Mena.



La sede de la emisora tuvo un trabajo de embellecimiento, en el que participaron habitantes del sector y organizaciones que trabajan en ella, como La Chicharra, el club Rotaract y estudiantes de Artes Visuales de la U. Javeriana. Como resultado, un cambio significativo que refleja el respaldo de la comu- nidad a la emisora y su trabajo en el sector.



Oriente Estéreo se puede escuchar a través del dial 96.0 F. M. También en la página: orientestereocali.org.

