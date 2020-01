EL TIEMPO Cali y Cineplex invitan a premier gratis de Vita & Virginia 

Cineplex y EL TIEMPO Cali invitan a la premier gratuita de la película Vita & Virginia con pases dobles, que se llevará a cabo este sábado a las 11 a. m., en sala 5 del Royal Films del centro comercial Centenario.

Esta es la fascinante historia de amor entre la autora popular Vita Sackville-West y el icono literario Virginia Woolf, dos de las mujeres más fascinantes y progresistas de los años 20.



El reparto está integrado por los actores Elizabeth Debicki, Gemma Arterton, Isabella Rossellini, Rupert Penry-Jones, Emerald Fennell, Peter Ferdinando, Sam Hardy.



Los personajes de Vita Sackville-West y Virginia Woolf son interpretados por Elizabeth Debicki y Gemma Arterton.

Fueron dos de las mujeres más progresistas de lpas primeras décadas del siglo XX: Foto: Archivo particular

Esta producción es dirigida por la londinense Chanya Button, quien después de estudiar drama y literatura en la Universidad de Oxford, se convirtió en asistente de dirección en algunos de los teatros más prestigiosos de la capital inglesa, The Globe, the Bush, the Tricycle.



Button volvió al cine y sus primeros tres cortos, Frog / Robot'(2011), Fire'(2012) y Alpha: Omega (2013), la catapultaron. Su primer largometraje, 'Burn Burn Burn', que no solo dirigió, sino que también produjo, llegó en 2016.



Los interesados deben escribir al correo tiempocali@gmail.com



El cupo es limitado.



