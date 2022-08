Las bibliotecas públicas del Centro Cultural La Leonera y la del Centro Cultural Comuna 1 fueron galardonadas a nivel internacional por su trabajo orientado a la ecológico y sostenible.



Esta distinción fue otorgada por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), que premió a la de La Leonera como mejor biblioteca verde del mundo, gracias a su labor por el medioambiente y sus servicios bibliotecarios enfocados a lo ecológico.



Entre tanto, la de la Comuna 1 que quedó con el premio a mejor proyecto de biblioteca verde, debido a sus avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Para el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de la Secretaría de Cultura, Leonardo Patiño, el trabajo de estas bibliotecas caleñas “es una tarea que no podemos dejar de lado y que ha venido teniendo un impacto positivo”.



“Las bibliotecas no son solo un espacio donde hay libros sino que también son dinamizadores de la cultura de las comunas y de los territorios”, agregó el funcionario.



Para Carolina Muñoz, bibliotecaria de la Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera, ser galardonados les significa una “una experiencia muy grande en la comunidad”.



“El premio es el aporte de corazón que hace la comunidad ante las personas que aún no la han visualizado como es, un territorio verde que se hace desde los trabajos y proyectos de sostenibilidad en todo el entorno que es nuestra flora y fauna”, destaca.



Por su parte, Caroline Arcos, coordinadora de la Biblioteca del Centro Cultural Comuna 1, considera que: “La biblioteca es un espacio que no solo se rodea de libros sino que se convierte en el corazón del territorio, en un refugio para la comunidad y en el que se cuenta con todo tipo de población".



"Hemos desarrollado el proyecto Camino al barrio, el cual permite conectar a todas las poblaciones y a toda la comunidad específicamente en el desarrollo de estrategias como huertas comunitarias, soberanía alimentaria, club infantil ambiental donde se leen libros y se discute sobre la diversidad de fauna”, agrega.



CALI