Las dudas que deja el homicidio del jefe de seguridad de Gobernadora

Casi un mes después de que las autoridades hallaron un carro particular que estaba parqueado cerca de la Gobernación del Valle con armamento y fotografías de la gobernadora Dilian Francisca Toro y del exsenador Jorge Iván Ospina, ocurrió el asesinato del jefe de seguridad de la mandataria, el teniente Dúver Orlando Daza.



El homicidio habría ocurrido cuando el oficial se enfrentó a hombres armados en la noche del sábado pasado. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas, señaló que uno de los presuntos autores del hecho quedó herido y estaría bajo custodia policial en el Hospital Universitario del Valle (HUV).

El oficial dijo que luego del homicidio del teniente, de 29 años, un hombre ingresó a este centro asistencial, en el sur de Cali, con una herida en la espalda que le provocó el teniente Daza, durante el enfrentamiento, y tendría antecedentes por porte ilegal de armas y hurto. También tendría una medida de aseguramiento domiciliaria.



No obstante, aunque el asesinato del teniente Daza fue atribuido en un comienzo a un intento de atraco de la motocicleta del uniformado por parte de desconocidos que se desplazaban en dos motos de alto cilindraje, la investigación busca establecer si se trató de un atraco de la delincuencia común o de una banda del crimen organizado, pues las pertenencias del teniente Daza permanecían en el lugar de los hechos.

Las indagaciones también buscan determinar si el homicidio estaría relacionado con el hallazgo en septiembre pasado de un carro de placas HTY-465 cerca de la Gobernación del Valle con cinco fusiles AK-47, dos lanzagranadas, tres revólveres, tres pistolas, tres granadas de fragmentación IM26 y cuatro uniformes de la Policía Nacional.



Hasta el momento, las autoridades locales no han hecho un pronunciamiento oficial en el que se indique que este asesinato estaría relacionado con sicariato.



De acuerdo con la Policía, a las 10:25 de la noche del 6 de octubre, el teniente Daza se enfrentó con su pistola nueve milímetros a los presuntos delincuentes que estaban armados.

Lamentamos y rechazamos el homicidio de nuestro teniente Dúver Orlando Daza Gil de 29 años, oriundo de #CaliCo y quien prestó sus servicios durante ocho años a la Institución. Se adelantan las investigaciones para esclarecer el hecho y capturar a los presuntos responsables. pic.twitter.com/jN6zMp1mpn — BG. Hugo Casas (@PoliciaCali) 7 de octubre de 2018

Un asesinato vil y cobarde me enluta hoy. La muerte del Teniente Duver Orlando Daza Gil, Jefe de mi esquema de seguridad, es un hecho que no tiene perdón. Mis más sentidas condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/fjx4GHRd6W — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) 7 de octubre de 2018

"Un asesinato vil y cobarde me enluta hoy. La muerte del Teniente Duver Orlando Gil, Jefe de mi esquema de seguridad, es un hecho que no tiene perdón. Mis más sentidas condolencias a su familia y amigos", dijo la goberadora Toro en su cuenta de Twitter, y agregó que solicitó a la Policía y a la Fiscalía una "investigación exhaustiva porque el crimen del Teniente Duver Orlando Gil no puede quedar impune".

“Es una situación dolorosa, el teniente Daza era nuestro compañero de trabajo y el jefe se seguridad del Gobernadora, un ser humano maravilloso, excelente padre de familia, una gran pérdida para su familia y la Policía; solicitamos a las autoridades realicen las investigaciones hasta dar con los responsables de este crimen. En la gobernación estamos muy tristes por la noticia y reconocemos que tenemos problemas de seguridad en la ciudad de Cali donde hay que seguir trabajando”, dijo María Cristina Lesmes, gobernadora encargada del Valle del Cauca, quien, además, es la secretaria de Salud del departamento.

Recibimos con enorme tristeza la muerte del Teniente Duver Orlando Daza quien murió al enfrentarse valientemente con dos atracadores.



Acompañamos a su familia en su dolor y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los asesinos paguen por este crimen. — Andrés Villamizar (@villamizar) 7 de octubre de 2018

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, dijo por su parte que “haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los asesinos paguen por este crimen”.



El teniente Daza fue un uniformado que logró 47 felicitaciones y 12 condecoraciones a lo largo de su trayectoria en esa institución. También fue comandante de la Policía del municipio de Caicedonia, Valle del Cauca.



