Lotes de discordia en Cali serían parques con planetario y laguna

En el gigantesco terreno frente a Cosmocentro, entre las calles Quinta y Primera, el alcalde Jorge Iván Ospina quiere que haya una laguna. Es parte del proyecto que tiene en mente con el nombre Parque de la Vida para beneficiar a la ciudad pero, sobre todo, a esta zona de la comuna 19 y de la vecina 20, donde están las empinadas calles de Siloé.

La Alcaldía plantea la adecuación de 103.778,80 metros cuadrados de tres predios incautados al narcotráfico que suman toda el área verde frente a la Quinta y Cosmocentro. De ese total, la laguna abarcará 10.000 metros cuadrados.



“Este espacio se concibe, como su nombre lo indica, como un Iugar que permita la reconciliación entre las diferentes realidades del pueblo caleño, generando espacio público efectivo a través de un parque de escala urbano regional, beneficiando principalmente las Comunas 19 y 20 de Cali”, dice el proyecto que presentó el alcalde al Concejo para su aprobación en el Concejo, en aras de que sea declarado como un bien de utilidad pública para poder disponer del mismo. Estos predios están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que tiene los inmuebles incautados en las últimas dos décadas al narcotráfico en el país, en reemplazo de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes.



En esa zona de la comuna 19, todo el terreno son la suma de tres predios frente a Cosmocentro. La inversión en todo el Parque de la Vida es de 92.084’940.000 pesos. Para financiarla, la Alcaldía contempla cruce de cuentas con la SAE; también, compensaciones urbanísticas; una tercera opción sería transferencias de derecho de altura y una cuarta, gestión del Sistema General de Regalías.



Pero el camino no será fácil, pues en el Concejo hay dudas desde el Concejo se afirma que habría que modificar el título del proyecto y suprimir artículos. Al respecto, la directora jurídica de Cali, María del Pilar Cano, dijo que el proyecto de Acuerdo es legal.



En el lote en el antiguo Club San Fernando, Ospina quiere que se levante el Parque Interactivo y Planetario con el mismo nombre del club que este año generó toda una polémica, pues el inmueble es parte de los más de cinco mil bienes incautados en Cali al narcotráfico, en las últimas dos décadas.



Este año, la SAE aspiraba a dejar resuelto el futuro del terreno en el barrio sanfernandino, en el sur de la capital vallecaucana, con un propósito distinto del que tiene la Alcaldía. La SAE se proponía ponerlo en venta a algún particular y solo puso de condición al mandatario presentar un proyecto de declaratoria de utilidad pública de este y de otros inmuebles antes del 29 de febrero.



De acuerdo con Ospina, la construcción del parque interactivo y del planetario comprende tres fases. La primera es la compra del mismo predio. De hecho, el anterior alcalde Maurice Armitage había mostrado interés de adquirirlo, en 2018 con 8.000 millones de pesos a la SAE. Sin embargo, en su momento, el propio Armitage dijo que el terreno lo estaban vendiendo en 40.000 millones de pesos por lo que esa Administración desistió, pues no contaba con el dinero.



Una vez adquirido el lote del antiguo Club San Fernando, la Alcaldía pasará a estudios y diseños para luego empezar a construir. Toda la inversión de este proyecto está calculada en 29.493’670.000 pesos, dinero que puede negociarse, ya sea con cruce de cuentas u otro tipo de negociación relacionada con deudas de la SAE con la Alcaldia. Otra opción es gestionar ante Planeación, Nacional recursos de regalías para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Una tercera alternativa podría ser compensaciones urbanísticas.



Ante el cruce de cuentas, la SAE respondió que le suena la idea. De hecho, por los lotes frente a Cosmoscentro y donde funcionó el antiguo Club San Fernando, ambos terrenos podrían costar 154.000 millones de pesos, según el vicepresidente de la SAE Andrés Ávila. Según Ávila, el avalúo del predio frente a Cosmocentro es de 124.000 millones de pesos con una deuda por impuesto predial de 6.000 millones a favor del municipio.



En el caso del lote del antiguo Club San Fernando, el avalúo comercial es de 30.092 millones de pesos y no hay deudas en relación con pago de impuestos.

Ospina también desea que en terrenos aledaños al río Pance se constituya el Ecoparque Distrital Río Pance con 22.490’750.000. Se explorará la destinación de recursos de sobretasa ambiental para financiamiento de las fases de diseño y construcción.



Otra alternativa es la Ley 99 de 1993, que dispone que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1 por ciento de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos.



La última opción serían compensaciones urbanísticas.



Los veedores Luz Betty de Borrero y Pablo Borrero consideran que “no dejan de ser más que la repetición de los mismos lugares comunes, adornados de un lenguaje grandilocuente, mediatizado por diversos intereses e instancias de compromisos con contratistas del Estado y sectores de la política tradicional”.

El Parque de la Vida, en El Lido, ocuparía 10 campos de fútbol

Los tres predios frente a la calle Quinta para el Parque de la Vida equivalen al tamaño de 10 campos de fútbol para formar un gigantesco terreno en el barrio El Lido.

Según la Alcaldía, fueron adquiridos por la urbanización El Lido Limitada, el 30 de junio de 1956 y vendidos en 1992 a una entidad privada, pero “quedaron sin sufrir ningún tipo de desarrollo”.



Todos estos predios cubren la carrera 50 entre las calles Quinta y Primera.

En ese mismo terreno hubo una ampliación para construir la terminal Cañaveralejo, y la institución educativa Juana de Caicedo y Cuero, junto al centro de salud de Siloé, cerca de La Nave.



Actualmente, los tres predios en cuestión se encuentran bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



Uno de los tres entró a la SAE desde 2O16 y los otros, en 2018. Pero solo se ha ocupado un porcentaje, siendo para la Alcaldía, un área subutilizada.



Allí se han realizado eventos temporales, como la instalación de la ciudad de hierro.

Se busca, además, recuperarlo de viviendas informales con procesos sociales con sus familias, de acuerdo con la Administración municipal.

Más puja por el San Fernando por tutela contra la extinción

El predio del antiguo Club San Fernando, uno de los más famosos por sus fiestas en épocas de la Feria de Cali, sigue inmerso en una lucha jurídica.



Allí están allegados de Bernardo Pinzón Rivera, quien en el 2006 recibió los 22.591 metros cuadrados, en lo que autoridades señalan como dudoso negocio de compraventa que, en esa época, fue de 18.462 millones de pesos y que dejaría al descubierto vínculos con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’.



De hecho, el litigio llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde la magistrada Patricia Salazar avocó en un auto o medida de diciembre del año pasado, el conocimiento de una tutela, interpuesta por familiares de Pinzón contra la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y de otros estamentos de la rama judicial que ordenaron, justamente, la extinción del inmueble. La polémica se desató, debido a que Pinzón fue señalado como testaferro de ‘Chupeta’, además de que fue condenado a 57 meses de cárcel por un tribunal de la Florida, en Estados Unidos. Fue asesinado el 15 de septiembre del 2008, en España.



Tres años después, los cerca de 400 socios que tenía el San Fernando conformaron la Corporación Club San Fernando, pues en ese año, la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)los designó depositarios provisionales. Luego les quitaron esa función pero no dejan de buscan recuperar el manejo del predio.



Víctor Manuel Hernández, de la Corporación Club San Fernando, le ha solicitado al Concejo de Cali abstenerse de aprobar el proyecto de Acuerdo presentado al Concejo.

Sobre el valor del inmueble, Hernández dijo que no cuesta 30.000 millones, como lo ha pretendido vender la SAE sino entre 48.000 y 50.000 millones de pesos.



CALI