En varios puntos de Cali, entre los cuales están el Puente de los mil días, la Plazoleta Jairo Varela y la calle 5a. con Carrera 94 en Meléndez, motociclistas protestan porque no pueden conseguir el Seguro Obligatorio de Accidentes (Soat).

Los moteros hicieron una convocatoria en redes sociales para exigirle a las compañías aseguradoras que les faciliten la compra de la mencionada póliza porque los agentes de tránsito se la piden y como no la tienen los multan.



Paola Sánchez, vocera de un club de motociclistas, le dijo a Noticias Caracol: "Llevamos más de mes y medio tratando de comprar el Soat y no se puede; el gobierno claramente nos lo exige como documento obligatorio, pero como no lo tenemos entonces nos están multando. Nos dicen que no utilicemos las motos, pero ese es nuestro medio de transporte y, en algunos casos, es la herramienta de trabajo".



Hasta el momento no hay bloqueos de vías, pero sí congestión en los sitios donde se reúnen los motociclitas.



NOTICIA EN DESARROLLO