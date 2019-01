Por sacar el carro con pico y placa se deberá pagar $ 1,6 millones

Los ciudadanos en Cali pagarán 1,6 millones de pesos por todo el año por sacar sus vehículos a las calles durante el día de la restricción del pico y placa.

Este pago se podrá empezar a efectuar de febrero en adelante, como parte de la implementación de esta medida que la Secretaría de Movilidad ya reglamentó y que está relacionada con la tasa por congestión o contaminación. Con estos pagos, la Alcaldía de Maurice Armitage aspira a recaudar entre 6.000 y 8.000 millones de pesos este año, recursos que van destinados al sistema del Masivo Integrado de Occidente (MIO).



Según el secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, este pago del 1,6 millones de pesos equivale por todo el año. También se puede pagar por un mes, cuyo valor mínimo es de 135.000 pesos.



El secretario recordó que el pago tiene el 40 por ciento de descuento, como lo aprobó el Concejo en diciembre pasado dentro del Acuerdo que contenía esta iniciativa radicada por la Alcaldía.



En ese 2018, el pago por persona de la tasa por congestión fue de 2’6 millones de pesos por todo el 2018.



Aunque este año, por el recaudo por dicha tasa por congestión se espera un recaudo de hasta 8.000 millones de pesos, la idea es que en el 2020 aumente a 25.900 millones.



En ese mismo Acuerdo aprobado por el Concejo también pasó el cobro por parqueo en espacios públicos. Son 12 zonas de estacionamiento regulado o zonas azules donde se cobrarán 2.800 pesos y que el municipio empezó a demarcar el año pasado en el barrio El Peñón, en el oeste. Estas 12 zonas están distribuidas como Zonas Especiales de Gestión de Estacionamiento, de alta dinámica y necesidad de más parqueaderos, como el centro de Cali, Imbanaco, los barrios Granada, Versalles, Ciudad Jardín y Alameda, así como la carrera 66, en el sur. También se incluyen Zonas Generales de Regulación de Estacionamiento, de menor dinámica de parqueo, pero de tratamiento especial, como San Antonio/El Peñón; Centenario/Granada; Ciudad Jardín, Eucarístico, Unidad Panamericana, carreras 15 y 66; el parque El Perro, Versalles y la Terminal de Transportes.



Orobio dijo que aún se está trabajando en cómo se hará ese cobro de los 2.800 pesos por parqueo, pero la Alcaldía mantiene su propósito de crear una alianza público-privada o APP, es decir, con un particular. Pero no se ha determinado si vuelven los parquímetros o no a Cali.



En cuanto a la contribución por estacionar en parqueaderos, que también pasó en el Concejo, el cobro será de un adicional de entre 592 y 1.200 pesos, que aún genera dudas entre las asociaciones de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), de Establecimientos Nocturnos de Diversión (Asonod) y de la Colombiana Industria Gastronómica (Acodrés).



Según la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle, los parqueaderos podrían asumir la contribución por estacionamiento o transferir el costo a los usuarios.



CALI