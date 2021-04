Por riesgo de caída, desmontan la estatua de Sebastián de Belalcázar

En la madrugada del miércoles 28 de abril, indígenas misak decidieron echar abajo la estatua de Sebastián de Belalcázar, en el oeste de la capital del Valle del Cauca.



El monumento quedó virtualmente en el aire y se presentaba el riesgo de irse al suelo, con el posible deterioro y el peligro por la presencia de cualquier persona en ese sitiio.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que se tomó la decisión del desmonte porque existían los riesgos ante una mole que pesa unas dos toneladas.



Una de las tareas es adelantar la reparación en algunas de sus partes y, especialmente, en la base y pedestal y los elementos de sostenimiento en ese punto de la calle 2 Oeste y las Carreras 2 A y 3A.



Por ahora, no se habla de traslado del monumento que fue encomendadó en 1935 a Victorio Macho, escultor español. Llegó en barco desde España hasta el puerto de Buenaventura. Luego lo trasportaron a lomo de mula hasta Cali.



El 25 de julio de 1937, cuando era alcalde Tulio Enrique Tascón, fue inaugurada la estatua.

El alcalde Ospina dijo que "la sociedad caleña también debe tener monumentos para los pueblos afro e indígenas. No se puede narrar nuestra historia sin ellos", pero anotó que eso no significa un traslado del monumento de Belalcázar o que no se puedan compartir espacios.

El Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (Aiso) requiere que se retiren esos monumentos porque representan el desconocimiento a la historia de las comunidades nativas.

