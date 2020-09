Concejala de Cali denuncia amenazas en su contra por desalojos

La cabildante señala que durante una manifestación realizada en la noche del miércoles, luego del desalojo a una invasión en el sector de La Viga, en Pance, fue claramente amenazada.



Y es que un video, grabado por la comunidad, se escucha la voz de un hombre que dice: “Saludes a Diana Rojas, que la recordamos mucho, concejal Diana Rojas, sos un objetivo militar”.



(Puede leer< La noche de terror de líder social en Cali tras secuestro y amenazas)

Tras declararse como amenazada, la concejala dijo que seguirá luchando en contra de las invasiones y por la protección de uno de los ríos más apreciados por los caleños.

#URGENTE!!! Amenazan contra mi vida porque denuncié invasión en sector de la Viga en Pance para defender nuestro río, los bienes públicos... me declararon objetivo militar. Vean el video pic.twitter.com/G7rq0trmP2 — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) September 10, 2020

"Responsabilizo de lo que me pueda llegar a pasar a los líderes y actores de la invasión. Ya le he dado aviso de este hecho a la Policía, a la Secretaría de Seguridad para que adelanten las acciones pertinentes y me brinden todas las garantías de seguridad", afirmó la concejala, quien agregó que seguirá visibilizando como se están tomando a la fuerza las tierras y el río Pance.

Personas desalojadas de invasión en Cali marchan cerca de la casa del alcalde Jorge Iván Ospina. Un hombre amenaza a la concejal Diana Rojas que se opone a invasiones. pic.twitter.com/Y2piy92Xf3 — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) September 10, 2020

CALI