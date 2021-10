Universidad del Valle y Hospital Universitario buscan acuerdos en prácticas

Directivas de la Universidad del Valle y del Hospital Universitario del Valle (HUV), buscarán llegar a acuerdos a raíz de las quejas de profesores, asociaciones médicas y egresados por la presunta "disminución de espacios" en pro de "contratistas".

“Entre el HUV y Univalle ha existido una relación de cooperación muy extensa que, como todas las relaciones, pasa por momentos de convergencia y a veces de discrepancia. En los últimos meses habíamos recibido reiteradas quejas de profesores, asociaciones médicas y egresados que señalaban que en el hospital se estaban disminuyendo los espacios y programaciones para las prácticas de asistencia-docencia de nuestros docentes, privilegiando a contratistas que no son docentes de la universidad, quienes desarrollaban actividades quirúrgicas y asistenciales sin necesidad del componente académico”, afirmó el rector de Univalle, Edgar Varela Barrios.



Según la Agencia de Noticias Univalle, esta situación fue analizada y discutida en la más reciente sesión del Consejo Superior, en la que egresados, profesores, así como el ex rector de Univalle y ex director del HUV, Óscar Rojas, y la delegada de la Gobernación María Lucero Urriago, pudieron presentar propuestas.



Como resultado de esas discusiones preliminares se iniciaron unos diálogos entre la dirección universitaria y el actual gerente del HUV, el doctor Irne Torres, con mediación de la Gobernación y la Secretaría de Salud Departamental.



Dentro de las propuestas presentadas está la conformación de unos Comités de Asistencia-Docencia (CODA), centrados en cada una de las áreas en las que la universidad participa, para hacer una evaluación mensual y programación de las actividades asistenciales con docentes, internos y residentes de Univalle, de manera que, usando herramientas de Big Data, se pueda hacer una proyección de los servicios y personal que el HUV necesitará contratar con terceros.



“El cálculo nuestro es que el 60% del volumen de asistencia que se hace en el hospital, es decir la atención a los pacientes, está a cargo de la Universidad del Valle”, dijo el rector.



Como parte de los diálogos se propone que los médicos que sean contratados por el HUV y que no pertenecen al equipo docente de Univalle, estén articulados a los esquemas de asistencia-docencia-servicio y pasen por un programa de educación continuada, con miras a la acreditación institucional del Hospital Universitario.



Proponen unidad de investigación

De otra parte, el rector de Univalle dijo que otro tema que se trató en el caso del HUV es la investigación. "En general, los hospitales universitarios colombianos no tienen aún los estándares de investigación aplicada que tienen los grandes hospitales universitarios del mundo. Dado que Univalle tiene capacidades sofisticadas y en el HUV hay bastante equipamiento, espacios y posibilidades, hemos propuesto la creación de una unidad de investigación en el hospital, a cargo de la Universidad”, destacó Varela Barrios.

