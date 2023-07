Niños y adolescentes acudieron ayer al auditorio de la Cámara de Comercio de Cali con la intención de sostener un diálogo con candidatos a la alcaldía de la capital del Valle del Cauca.



El evento fue promovido por organizaciones de la sociedad civil, entre ellos, Save the Children. Sin embargo, no llegaron todos los candidatos invitados.

Según los promotores del encuentro, habían confirmado asistencia Miyerlandi Torres, Juan Martín Bravo, Juanita Cataño, Carlos Andrés Arias, Diana Rojas, Catalina Ortiz y el equipo técnico de Alejandro Éder. Solo asistió Édison Huérfano.



La niñez es lo principal para mí, y es prioridad en el programa de gobierno. les cumplí niños y les seguiré cumpliendo. Gracias por su invitación, me divertí mucho y aprendí mucho de ustedes. https://t.co/ZhXcrG1I09 — Padre Huérfano (@PadreHuerfano1) July 18, 2023

Los promotores señalaron: "Hay un montón (de candidatos) aquí en Cali, 35. Siete de ellos nos habían confirmado (...) Como se dan cuenta, esta cita con la niñez no fue cumplida por todos. De verdad que es muy triste para todos nosotros y sobre todo para ellos (los niños) se la gozaron, hicieron todo un cambio porque obviamente, esto estaba pensado de otra manera porque iban a venir más candidatos".

"Ustedes se dan cuenta lo que esto significa. Para nosotros que trabajamos por la primera infancia, la infancia y la adolescencia de este país. Es frustrante", dijo una de las encargadas.



Anotó que los niños y los adolescentes son un ejemplo de seguir avanzando con todas las energías.



Señaló que este ejercicio se ha venido haciendo en otras ciudades del país. Ya se cumplió en Tuluá y se aspira hacerlo en Bogotá, Medellín y Barranquilla.



"Como se dan cuenta esto es un movimiento nacional. Que la niñez esté en el centro de la agenda", dijo la promotora con tono de decepción.



En un comunicado, los organizadores dijeron: "Aunque todos los precandidatos/as a la alcaldía de Cali fueron invitados al evento ‘Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, en el centro de la agenda electoral de Cali’ y siete de ellos habían confirmado su asistencia, solo Edilson Huérfano se presentó a conversar con niñas, niños y adolescentes de diferentes zonas de la ciudad que querían transmitirles sus preocupaciones. A su vez, representantes de las organizaciones que convocaron el espacio le presentaron a él y al auditorio el inquietante panorama de la niñez en la ciudad".



Ángela Constanza Jerez, coordinadora nacional de NiñezYA, se sumó a la desilusión de los niños y niñas por no tener a todos los candidatos e informó que estos encuentros forman parte de una movilización nacional de la sociedad civil, que está invitando a los candidatos/as a encuentros similares en otras ciudades como Tuluá, Barranquilla, Bogotá y Medellín.

Los niños ocuparon los puestos que habían sido asignados a los candidatos. Foto: Cortesía de Cali Cómo Vamos

Sobre el porqué no asistió, por ejemplo, la candidata Miyerlandi Torres, su equipo de trabajo informó que "no pudo asistir por temas de agenda, pero al evento acudieron delegados del grupo programático de la campaña". Manifestaron que el equipo sí estuvo en la Cámara de Comercio de Cali.



El equipo del candidato Alejandro Éder explicó que nunca se confirmó porque ya en esta fecha la agenda estaba comprometida y se había informado que no se podía asistir. Sin embargo, indicaron que se delegó un equipo programático y que así lo hizo.



"Miyerlandi Torres, Diana Rojas, Juanita Cataño, Carlos Andrés Arias, Juan Martín Bravo, Catalina Ortiz y el equipo técnico de Alejandro Eder también habían confirmado su presencia. No llegaron al recinto, aunque sí se hicieron presentes representantes de los equipos técnicos de Torres y Ortiz", indicaron en la organización del evento.



Los promotores en primera infancia, por ejemplo, llamaron la atención sobre la razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos): 24,70 en 2022 y propusieron reducir a 9,90 en 2027. De igual forma, en desnutrición crónica plantearon pasar de 13,5% en menores de 5 años a menos de la mitad: 6,0 %.



En infancia, entre los indicadores que propusieron mayores reducciones están el número de exámenes médicos por presunto delito sexual en niñas y niños entre 6 y 11 años (x 100.000) de 84,0 en 2022 a 40,0 en 2027 y el número de casos de intento de suicidio en niñas y niños entre 6 y 11 años (por 100.000) de 14, 26 en 2022 a 5 % en 2027.



Y para adolescencia, entre los indicadores plantearon reducir el número de casos de personas entre 12 y 17 años reportadas por consumo de sustancias psicoactivas (del total de menores entre 12 y 18 años por 100.000) de 518,9 en 2022 a 300 en 2027; aumentar la cobertura neta en educación media de 42,9 % en 2022 a 80 % y bajar la deserción educativa intranual en el mismo nivel educativo de 4,7% a 2 %.



Niñas y niños, que habían ideado un juego de rayuela (golosa) para conversar con los precandidatos/as, solo jugaron con Huérfano y le presentaron sus inquietudes sobre educación, salud, nutrición, ambiente sano, juego, arte, cultura y participación. Su principal preocupación estuvo relacionada con la violencia urbana.



