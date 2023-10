Gobernadora del Valle atiende solicitud de tener un gobernador ad hoc para elecciones

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se pronunció sobre el llamado que hicieron cinco de los candidatos a la gobernación por el departamento, en el que solicitan el nombramiento de un gobernador Ad Hoc hasta el 29 de octubre, con el fin de que haya garantías en la contienda electoral.



La actual mandataria de los vallecaucanos hizo la misma solicitud a la Procuraduría General de la Nación y al Gobierno Nacional en aras de la transparencia y las garantías para todos los candidatos del departamento.



(Le puede interesar: Candidatos en el Valle piden gobernador 'ad hoc' por supuesta participación en política)

“Efectivamente la realidad es que es de amplio conocimiento que hay una candidata del Partido de la U, una candidata que yo nunca he negado, que es una persona a quien le debo mucho porque fue mi mentora, y lo que yo quiero, aunque he sido totalmente transparente durante todo este tiempo y hemos respetado todo lo que se requiere, es que los demás candidatos tengan la tranquilidad de que en las elecciones van a tener las garantías, que yo no las negaría”, dijo la mandataria.



“Si ellos tienen más tranquilidad con un gobernador Ad Hoc, pues yo no tengo ningún problema y, por eso, llamo a la Procuraduría General que será el que primero lo haga y luego al Gobierno nacional para que nombre un gobernador Ad Hoc, que tenga que encargarse de todo lo que tiene que ver con las elecciones que se celebrarán el 29 de octubre”, agregó Roldán.



(Además. Así funciona el poder político de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca)



Este pronunciamiento se da luego de que los candidatos a la Gobernación del Valle, Tulio Gómez, Ferney Lozano, Luis Velázquez, William Cruz y Óscar Gamboa, le hicieran la solicitud a la Procuraduría General de la Nación, el nombramiento de un gobernador Ad Hoc.



El aspirante Tulio Gómez, recordó que desde el 7 de septiembre se había realizado dicha solicitud ante la Procuraduría Nacional, pero que hasta el momento no se había obtenido respuesta alguna.



“Para nadie es un secreto que la gobernadora Clara Luz Roldán es la ficha clave de la candidata Dilian Francisca, por lo tanto, no sentimos que haya equilibrio, ella tiene la maquinaria, tiene todos los recursos de la gobernación y nosotros estamos en inferioridad de condiciones”.



Por su parte, el candidato Ferney Lozano, indicó que “Es evidente que hay una simpatía de la actual Gobernadora Clara Luz Roldán con su candidata y lo que queremos, es que a los vallecaucanos se les brinde en todos los municipios, garantía de imparcialidad en estas elecciones”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

Representante Alejandro Ocampo solicita a candidatos unirse



El Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, solicitó a los cinco candidatos a la Gobernación del Valle del Cauca, unirse.



“Este es un momento crucial para el futuro de nuestro departamento. La gente está cansada de la politiquería de Dilian Francisca Toro y la de su grupo político, porque está mamada de cómo ella se aprovecha de todos los vallecaucanos, mientras las problemáticas de la región se recrudecen”, señaló Ocampo.



Alejandro Ocampo aseguró que para los candidatos es una decisión difícil declinar su aspiración, pero tener una única candidatura es el paso correcto que necesita el Valle del Cauca para unirse en contra de la corrupción y conseguir resultados tangibles para prevenir la violencia, reducir la inequidad, fortalecer la educación y aumentar las oportunidades. “Unificar las candidaturas es una manera de decirle no al continuismo y anteponer el bienestar de la gente”, indicó.

¿Es posible una alianza?



Aunque no se ha concretado una alianza, los cinco candidatos no la descartan.



“Se trata de pensar que podemos hacer por este Valle del Cauca. Seguramente en estos 20 días habrá conversaciones”, dijo el Ferney Lozano, candidato a la Gobernación por el Pacto Histórico.



“De acuerdo como se desarrollen las circunstancias y si nos ponemos de acuerdo, yo supongo que habría un solo candidato(...) En ninguno de los otros candidatos hay un riesgo de que haya corrupción. La ética nos une. Tenemos que dialogar, ver a qué acuerdo podemos llegar y con qué mecanismo“, dijo por su parte, el candidato Tulio Gómez sobre una eventual alianza.



CALI