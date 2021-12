Un llamado a cumplir las medidas de bioseguridad hizo la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, debido al incremento inusitado de los contagios del nuevo coronavirus en el departamento.



La funcionaria no descartó que en los próximos meses haya necesidad de entrar en confinamiento si las camas de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), están a tope.

La situación será analizada a mediados de enero de 2022, y de acuerdo al comportamiento de las cifras de contagio del virus en el departamento, la administración departamental evaluará la adopción de medidas para contrarrestar el creciente contagio del virus en la región.



"La señora Gobernadora y el Gobernador encargado me han pedido información permanente para poder estar haciendo evaluaciones completas. Yo sigo insistiendo en la vacunación, pido fiestas de 31 de diciembre estrictamente familiares y le pido especialmente a las personas con síntomas gripales o que han tenido contacto estrecho con una persona con Covid estar aisladas", dijo Lesmes.



Agregó que el departamento escala al cuarto pico de la pandemia que se prolongaría hasta mediados de enero dependiendo del comportamiento y autocuidado de los ciudadanos.



Lesmes enfatizó la importancia de la vacunación, completando esquemas y accediendo a las dosis de refuerzo. "Persona vacunada tiene la posibilidad de tener un covid asintomático o leve y no nos congestionaría las UCI. Del otro lado, el cuidado personal, no puede quitarse la máscara, debe cubrir nariz y boca, no debemos estar en aglomeraciones, no pueden compartir el licor, no pueden tomar de la misma botella, no se pueden destapar la nariz, no pueden ponerse el tapabocas en el mentón", señaló.



La ocupación de camas UCI es del 68 por ciento y 118 personas están conectadas a respiradores.

