Los puntos que distancian a Gobierno e indígenas en 10 días de bloqueo

Doce días completa la minga indígena en el Cauca, de los cuales 10 días de la protesta han mantenido bloqueada la vía Panamericana, la que une el interior del país con la zona sur, sin que se vislumbran salidas a esta situación que tiene en apuros a cuatro departamentos.

La ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, quien lidera la comisión del Gobierno Nacional, ha insistido en que están abiertos al diálogo. Ella esperaba reunirse con los delegados del CRIC en Santander de Quilichao, pero los indígenas no fueron a la cita del jueves, se mantienen en la posición de que esa comisión se desplace hasta el sitio de El Pital, zona rural de Caldono, donde se concentra la minga.



Pero la ministra Gutiérrez ha manifestado que no hay garantías de seguridad para llegar hasta El Pital. Recordó el ataque a una comisión de la Defensoría de El Pueblo el pasado 15 de marzo en la zona de Cajibío y la muerte del policía Boris Alexander Benítez en Santander de Quilichao, en medio de los disturbios que se registran en el Cauca.



“No hay condiciones para poder adelantar un diálogo técnico”, dijo la ministra del Interior.

Para el Cric, no es serio que la comisión llegue a Santander de Quilichao y no a El Pital. Giovany Yule, vocero del CRIC, dijo que esa posición no era seria porque ya dos comisiones habían llegado hasta el sitio donde están concentrados y que "los ministros ponían muchos obstáculos".



Otro punto que aleja a las partes es la Panamericana, el Gobierno Nacional mantiene su posición de dialogar sin bloqueos, mientras los indígenas se niegan al desbloqueo como medida de presión, hecho que los gremios de Cauca, Valle y Nariño rechazan. De hecho, el presidente del Comité Intergremial del Valle, Juan Felipe Vallejo, dijo que no se firmarán más ‘acuerdos de carretera’.

El presidente Iván Duque ha dicho que “muchas veces se han hecho acuerdos imposibles, acuerdos multimillonarios que el Estado firma sin tener la capacidad de cumplir. Y eso no está bien”. Y en esta minga la comunidad indígena reclama por esos acuerdos no cumplidos.



"Nuestra posición es un apoyo incondicional a la postura que tiene el presidente Iván Duque a la no negociación y al no dialogo hasta que no se levanten las vías de hecho en la vía Panamericana", dijo la presidenta del Comité Intergremial de Nariño, Eugenia Sarama.

Manifestación de los indígenas en la carretera Panamericana Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

En el Cauca las pérdidas diarias por el bloque de la vía se estiman en mil millones de pesos diarios. El Comité Intergremial de Nariño, por su parte, estima las pérdidas diarias en 1.500 millones.

“No se puede ceder a las pretensiones realizadas a través de las vías de hecho, pasando por encima de los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos”, dijo Juan Carlos Mira, presidente de Asocaña, quien llamó a las partes para que se trabaje y se logre una salida urgente y de fondo.



Las pérdidas del sector transportador se estiman que ya superan los 4.000 millones de pesos, más los 200 millones diarios que pierde el transporte de pasajeros.

El otro punto de distanciamiento es que al Cauca se desplazó una comisión del Gobierno encabezada por la ministra del Interior; la ministra de Minas, María Fernanda Suárez; el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Juan Carlos Soler; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Eduardo José González; el Alto Comisionado para La Paz, Miguel Ceballos, así como delegados del ministerio de Defensa; de Planeación Nacional y del ministerio de Transporte, pero la minga solo acepta dialogar con el Presidente Duque, quien hoy se encuentra en Chile.



CALI