Doble Calzada Cali - Buenaventura: ¿Después de 10 años acabará la espera?

Alfredo Almeida, secretario encargado de Infraestructura del Valle del Cauca, calcula que más o menos en agosto del 2022 estarían arrancando las obras de la doble calzada Buga-Buenaventura, al ser suscrita la apertura de la licitación pública.



‘Si ya esperamos lo más, esperemos lo menos’, es un dicho popular que en este caso aplica ya que este proyecto se ha esperado por más de 10 años y la noticia fue recibida con beneplácito. La construcción será por concesión, sin peaje y se extenderá a 2027.

La primera gran optimista es la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, quien tras ser informada por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, de la apertura de la licitación, expresó: “Queremos agradecerles al presidente Iván Duque, a nuestra Ministra de Transporte y a nuestro Presidente de la ANI. Son $ 2,1 billones que cuesta esa vía, otra obra que reactiva económicamente nuestro departamento”.



Roldán también espera salidas para el proyecto 4G (cuarta generación) de Mulaló-Loboguerrero, de 31,8 kilómetros con 4,2 en doble calzada y cinco túneles, para el que pasaron años a la espera de la licencia ambiental, entregada en septiembre de este año. El concesionario anunció, entonces, que hay causal de terminación anticipada por la tardanza.



El director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle (Ciev), Edwin Maldonado, afirmó que el optimismo por la licitación Buga - Buenaventura se debe a que en esta ocasión “se trabajó para que se estructurara un proyecto nuevo en el marco de la quinta generación de concesiones (5G) que permitiera culminar tramos y hacer su mantenimiento”.



Maldonado considera que atrás quedarán los intentos de ejecutar el proyecto, como el contrato de obra pública que no culminó los alcances de construcción previstos y un fallido proceso para entregarlo en concesión.



La intervención del corredor Buga-Buenaventura, que será entregada a un concesionario a través de un contrato, tiene una longitud de 111 kilómetros, de los cuales 31,3 kilómetros son los que faltan por construir a doble calzada. La licitación contempla, además de construcción de nuevos tramos, mantenimiento y rehabilitación.

'Generará unos 60.000 empleos'

La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, subrayó la gestión de la Gobernadora y los congresistas del Valle del Cauca “para exigirle al Gobierno el cumplimiento de este compromiso, tener nuestra (vía) Buga - Buenaventura, por fin, completamente en doble calzada y con el mantenimiento que el país y su competitividad requieren”.



Ulloa destacó, además, la generación de empleo que traerá el proyecto, cerca de 60.000 nuevos puestos de trabajo.



Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, también destaca el anuncio de apertura de la licitación. “Esta noticia se debe celebrar porque aumenta las posibilidades de que en el corto plazo las condiciones de acceso y operación de Buenaventura como enclave portuario se optimicen y sean más eficientes, no solo para las empresas que operan en Colombia, sino para las importaciones”.



Pérez recalcó que una mejor conectividad con Buenaventura, no solo beneficia al Valle del Cauca, sino al país.



Eduardo Fernández de Soto, miembro del Consejo Directivo de la Unidad de Acción Vallecaucana (UAV), señaló que “el departamento no puede aceptar más dilación. Creo que debe exigir que esta vez la licitación termine en una adjudicación a una firma seria, responsable, que tenga todas las características que les permitan a los ciudadanos creer que esta vez sí la obra se va a realizar”.



Fernández de Soto afirmó que las obras de la doble calzada no se han cristalizado por la “lentitud” del Estado para contratar, por la serie de requerimientos que se exigen y convierten a las licitaciones en “interminables”, en resumen, a la “tramitología”.

Costos de operación se reducirán 20%

Los volúmenes de exportación del país aumentarán con la culminación del proyecto. Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Para el director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Carlos Andrés Pérez, la razón principal de porqué la doble calzada Cali -Buenaventura no se ha concluido está en que “a Colombia le ha costado asimilar que la competitividad de buena parte del país pasa por la conectividad del enclave portuario de Buenaventura”.



Pérez señaló que en los Gobiernos nacionales ha habido una “confusión permanente, pensando que este proyecto solo beneficia exclusivamente al Valle del Cauca y esto ha hecho que otros proyectos de infraestructura nacional se hayan priorizado sobre este”.



La reducción estimada de los costos de operación logísticos de conexión entre la zona plana del Valle del Cauca y Buenaventura, cuando las obras estén terminadas, se estima en el 20 por ciento, según el director de competitividad de la Cámara.

Apuesta por consolidar corredores de comercio exterior

Como una gran apuesta para el desarrollo económico, social y en general para la reactivación calificó la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), la activación de la apertura de licitación de la doble calzada Buga - Buenaventura.



El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo Ferrer, asegura que es la consolidación de los corredores de comercio exterior del país.



María Isabel Alvarado Cabal, directora ejecutiva de CCI Occidente, resaltó que “la apertura del borrador de pliegos para esta estratégica vía, convierte una realidad la anhelada culminación de la doble calzada”.

El secretario encargado de Infraestructura del Valle, Alfredo Almeida, dijo que “si el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Gutiérrez, le anunció a la Gobernadora que hay luz verde para el proceso licitatorio es porque existen los recursos para las obras.



“Es un acto jurídico real, que tiene unos soportes fundamentales, como la financiación”, dijo. El funcionario estima que en agosto del 2022 se estaría firmando el contrato del proyecto y anunciando la fecha de inicio de obras, luego de superar los trámites normales de una licitación en Colombia, como la consulta de pliegos, la apertura de propuestas y las solicitudes de información o aclaración, entre otros.



El interés de la Gobernación es que el oferente escogido tenga la experiencia y la capacidad económica para asumir este contrato y garantizar la ejecución de las obras.

