Las maquinarias fueron las grandes derrotadas en las elecciones de Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

El remezón lo dio la recién formada coalición Pacto Histórico con la mayor cantidad de curules.



Esta corporación para este año se iniciará renovada, pues solo repiten curul el liberal Álvaro Henry Monedero, Jorge Eliécer Tamayo, de La U, y Christian Garcés, de Centro Democrático.



(Lea también: El periodista que cubrió el paro desde las calles y ahora llegó al Congreso)



El Pacto Histórico, con más de 260.000 votos, se llevó cinco curules. Una de ellas está en manos del periodista y abogado José Alberto Tejada, quien como director del canal 2 comunitario cubrió el estallido social del año pasado durante el paro en Cali, junto a los jóvenes manifestantes. Allí alcanzó su popularidad hasta que Gustavo Petro, jefe de la coalición, le propuso el compromiso.



“Yo sí acepto, Gustavo. Acepto este desafío de los muchachos (..) porque creo que el desafío no solamente es muy provocador, sino que es muy promisorio”.



(Además: Una mujer iba a su puesto de votación y murió tras ser atacada en Cali)



También alcanzaron curules Alfredo Mondragón, quien defendió en vivo el paro. Con ellos, la abogada Gloria Arizabaleta, especialista en derechos humanos y derecho penal.



También Alejandro Ocampo dio un gran salto al obtener otra de las curules del Pacto Histórico, pues en 2010 intentó llegar a la Cámara, luego en 2011 se lanzó al Concejo de Cali. En 2015 quiso llegar a la Gobernación del Valle.



El bonaverense Cristóbal Caicedo Angulo llegó con su campaña casa a casa.

El segundo partido con más votaciones fue La U, como en 2018. Obtuvo tres curules con Jorge Eliécer Tamayo (63.047 votos), quien repite en la Cámara. Fue dos veces concejal de Cali y tiene apoyos allí y en Tuluá. Es abogado de la Universidad Santiago de Cali.



Julián David López, hijo de José Rítter López, llega a la Cámara (52.864). La tercera curul fue para Víctor Manuel Salcedo (50.674), exfuncionario de Buga, exsecretario de Gobierno de la Gobernación y exgobernador encargado.



Los liberales, que lograron en 2018 el mayor número de votos por el Valle, quedan con Álvaro Monedero (51.423) y Leonardo de Jesús Gallego Arroyave (40.805). Cerca Adriana Gómez (40.104) y Juan Fernando Reyes Kury (31.996).

Centro Democrático, con Christian Garcés (51.472) quedó con una de 2 curules.



Alianza Verde tiene curul con Duvalier Sánchez (37.966), defensor del ambiente y la bicicleta. Lo sigue José Harbey Hurtado (30.850).



Hernando González (33.322) entra por Cambio Radical. “Si esta ciudad ha sido gobernada por políticos, ¿porqué no puede ser por un maestro?”, dijo.



El panorama contrasta con el del Senado, donde el Valle perdió cuatro curules. Quedaron Wilson Arias, Alexánder López y Roy Barreras por el Pacto Histórico.



También quedaron Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa y José Luis Pérez, de Cambio Radical.



Por Centro Democrático quedó María Fernanda Cabal.



De la U quedaron Juan Carlos Garcés y Norma Hurtado.



Jorge Torres Victoria o Pablo Catatumbo repitió curul por el partido Comunes.

'Voto de protesta contra las maquinarias'

Pero, ¿por qué el fenómeno de renovación de la Cámara con el Pacto Histórico como el gran vencedor en el Valle del Cauca y al parecer, menos credibilidad de los electores en vallecaucanos en el Senado?



Hay analistas que señalan que las maquinarias fueron derrotadas por nuevas propuestas o movimientos, como el Pacto Histórico, porque quizás, la población no desea que se repitan los errores de corrupción del pasado que vienen aquejando al Estado mismo.



El director de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, con doctorado en Ciencia Política de la Carleton University, Gustavo Adolfo Morales, explicó que "los resultados sorprendentes que obtuvo el Pacto histórico en las elecciones legislativas pasadas se debe a que coincidió con las consultas para escoger al candidato oficial de las tres coaliciones que van a competir en la contienda presidencial que se avecina".



Añadió: "En el Valle del Cauca, el gran beneficiado fue el Pacto Histórico que pasó de no tener representantes a elegir cinco, mientras que partidos relacionados con poderes locales como el Partido de la U y el Centro Democrático perdieron uno, el Partido Liberal, dos y el Partido Conservador perdió a su representante".



También anota: "La pregunta que se cierne sobre la bancada del Pacto Histórico es si estará a la altura para responder a las grandes responsabilidades que tiene, por ejemplo, con la reforma tributaria, pensional y de justicia".



Señaló que la alta votación del Pacto Histórico, tanto en la consulta como en las legislativas, es un voto protesta que canaliza la frustración e insatisfacción de los colombianos y de los vallecaucanos en particular.

La alta votación del Pacto Histórico, tanto en la consulta como en las legislativas, es un voto protesta que canaliza la frustración, de los vallecaucanos en particular FACEBOOK

TWITTER

"Tendríamos que ver si los elegidos realmente tienen la capacidad de ser proactivos en la formulación de soluciones a la crisis actual o si, por el contrario, agravarán los problemas que les permitieron llegar. Ese me parece es el gran desafío", sostuvo el analista.



(Le puede interesar: Pastor que habría abusado de 9 mujeres fue capturado cuando estaba votando)



Añadió: "En las elecciones al Congreso, el voto de opinión es menor y el peso de las maquinarias es mayor, la gente siente a los congresistas lejanos y no despierta muchas pasiones. Por el contrario, las presidenciales arrastrarán muchas pasiones, y en un contexto tan polarizado como el actual, las personas tienen pasiones muy fuertes sobre los candidatos".



Dijo, además, que en un régimen presidencial como el del país, "los ciudadanos sienten que el presidente influye sobre sus vidas cotidianas. En ese sentido, al haberse hecho las consultas junto a las elecciones al Senado y la Cámara, las primeras politizaron las segundas y permitió que las pasiones y opiniones influyeran fuertemente en las legislativas, bajándole el peso que históricamente ha tenido la maquinaria a la hora de definir resultados".



El doctor en Sociología Política Luis Carlos Castillo, profesor del doctorado en Sociología de la Universidad del Valle y exrector (e.) de la misma alma máter, se refirió al triunfo del Pacto Histórico en el departamento: "Petro, desde las pasadas elecciones, logró consolidar una fuerza política en el departamento del Valle del Cauca. Durante el estallido social, que tuvo como epicentro la ciudad de Cali y al Valle del Cauca, Petro se declaró a favor de este movimiento, contra la posición del resto de partidos".



Dijo que el discurso de Petro caló mucho en los sectores juveniles, que salieron a votar desde muy temprano por el Pacto Histórico.



"Adicionalmente, la candidatura de Francia Márquez jugó un rol importante como candidata de las poblaciones afrodescendientes y de las mujeres negras. Debe recordarse que Cali y El Valle del Cauca concentran la mayor población afrodescendiente de Colombia con la gran concentración afro del Distrito de Aguablanca, unas 400.000 personas", aseguró.



El experto agregó que esta población ha podido sentir como propia a Francia Márquez, quien vive a escasos 30 minutos de la ciudad de Cali.



"También esto está influenciado porque Roy Barreras, que es una fuerza política importante en el Valle del Cauca, se unió al Pacto Histórico", manifestó.



Sobre la votación por la U. que fue el segundo partido más votado para Cámara por el Valle, "se explica por la fuerza política de Dilian Francisca Toro, que es la principal electora de los partidos tradicionales en el Valle del Cauca".



La coordinadora académica de la especialización en Interculturalidad y Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y magíster en Sociología Política, Valentina Bradbury Jaramillo, dijo: "La votación importante que adquiere el Pacto Histórico en el Valle del Cauca y, especialmente, en Cali, la capital, se explica por varios factores. En primer momento al ser un centro urbano y una de las principales ciudades de Colombia es un centro de desarrollo económico, industrial y educativo".



Dijo que su población puede acceder a distintos relatos, discursos políticos, distintas propuestas y programas políticos.



"Por ejemplo, la característica de la conectividad, la posibilidad de acceder a otras fuentes de información, a otros discursos políticos a través de las redes sociales. Porque el Pacto Histórico privilegia las redes sociales para poder hacer transmisión de sus plataformas, programas políticos y sus perspectivas políticas y quienes tienen acceso a Internet reciben estos discursos".



Anotó: "Hemos visto cómo la ciudades han sido espacios privilegiados en la movilización social. Eso lo vimos en el contexto del paro nacional del año pasado, en el cual, Cali fue un escenario muy importante. En el marco de la movilización social hay discursos que se manifiestan, se expresan y se transmiten. Vimos cómo hubo diferentes escenarios de disputas en las paredes, cómo se vinculan otros discursos".



En tercer lugar se refirió a un sentimiento antiruribista que viene creciendo, producto de la impopularidad del presidente Iván Duque, lo que genera un efecto positivo para nuevas fuerzas, como el Pacto Histórico, distintas de los partidos tradicionales.



Por su parte, el investigador y analista político Andrés Galindo dijo que fuerzas posteriores al paro nacional, como el Pacto Histórico y diversos sectores que llegaron con fuerza se encargaron de hablar de la necesidad de la gente y entendieron e interpretaron las emociones que mueven a la ciudadanía.



El empresario Octavio Quintero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en el Valle del Cauca, indicó que una de las necesidades con las cuales, la población se habría conectado para depositar su voto es la del empleo, tras una crisis por dos años de pandemia y el impacto del paro del 2021 que golpeó fuertemente a Cali.



CALI