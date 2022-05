Trabajadores de bares, discotecas y restaurantes seguirán con el tapabocas por un tiempo, pese a que no es obligatorio desde el pasado fin de semana en sitios cerrados, en Cali.

Así lo informaron directivos de las asociaciones de Bares del Valle (Asobares), Manuel Pineda, y Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), en el departamento, Brany Prado, Acodrés.



Aseguraron que con la decisión se busca dar tranquilidad a los clientes.



Sobre todo, habrá uso del tapabocas en áreas de cocina de los restaurantes, dijo Prado.



Ambos directivos consideran que es necesario que tanto empleados, como comensales y visitantes puedan adaptarse a la medida de no usar el tapabocas en sitios cerrados.



De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, la ciudad superó el 42 % de cobertura con las terceras dosis o de refuerzo, requisito del Ministerio de Salud para que esta capital se pudiera quitar el tapabocas. Además se ha alcanzado el 75 % de la aplicación de la segunda dosis en la ciudad.



En marzo pasado, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud distrital informaron que Cali tenía vía libre para no usarlo en lugares abiertos.



No obstante, siguen vacunaciones para la población que aún no ha completado el esquema con la segunda dosis y la tercera o refuerzo.



Se están aplicando este domingo y lunes en centros hospitalarios de empresas Sociales del Estado (ESE), de nivel 1 del distrito.



CALI