'En el Valle hay suficientes líderes; no deben traer a nadie de afuera'

Yitcy Becerra, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), seccional Valle del Cauca, reveló que a finales de septiembre pasado estaba "estallando la crisis de Acopi nacional, desafortunadamente la intromisión de Acopi, en cabeza de Rosmery Quintero en Acopi, seccional Valle del Cauca".



Rosmery Quintero es la presidente ejecutiva de Acopi.

Becerra reveló que "en medio del vencimiento del periodo de la junta directiva saliente de Acopi seccional Valle y la citación a una asamblea general a los afiliados al gremio para elegir una nueva junta directiva, que es una situación difícil, desde la presidencia nacional de Acopi delegaron a un director seccional, que no tiene ningún tipo de conocimiento de la región y viene de una seccional mucho más pequeña, que es Santander".

Rosmery Quintero, presidenta de Acopi. Foto: cortesia

La vocera gremial agregó que "es inadmisible que envíen una persona de otra región a ocupar un cargo de liderazgo en una región que no conoce. Los empresarios de Valle están súper molestos con esta injerencia de la nacional. Es como si en el Valle no existiera suficiente liderazgo para nombrar una persona para que esté al frente de la seccional".



Además aseveró: "La presidencia nacional de Acopi está embargada, entonces no entendemos ¿Cómo le van a pagar (al director seccional nombrado para el Valle)?, ¿De dónde sale el recurso para desde la nacional pagar para que llegue supuestamente a asesorar en la dirección a la seccional de Valle?".



La persona que delegó la presidente ejecutiva de Acopi para asumir el manejo de la seccional Valle del Cauca es el director de la seccional de Santander.



Pero Acopi nacional no solo tiene problemas con la seccional Valle del Cauca. Las seccionales Bogotá, Antioquia, Cauca, Bolívar y Caldas emitieron una carta abierta a la opinión pública en la que hacen graves denuncias contra la presidencia nacional del gremio.



"(...) falta de democracia interna, irrespeto a las minorías dentro de la junta directiva, informalidad y falta de transparencia en las cuentas de la institución, el desgreño administrativo y la inacción para sanear las finanzas del gremio, que hoy tiene embargos y medidas cautelares sobre la entidad jurídica nacional, lo que impide el efectivo desarrollo de sus objetivos misionales”, afirma la carta.



Los rebelados a la presidencia de Acopi piden que haya un relevo en la junta directiva nacional del gremio. Tampoco están de acuerdo en que el doble cargo de Rosmery Quintero, como presidente ejecutiva nacional y al mismo tiempo directora de la seccional Atlántico se haya convertido en permanente.



Hasta el momento, la presidencia nacional de Acopi se ha pronunciado sobre este tema.

